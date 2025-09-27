為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    正面對決堰塞湖 阿陶莫淹慘

    2025/09/27 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪沖積扇在堰塞湖潰流後，整個溪床被墊高，從阿陶莫部落看得最清楚。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪沖積扇在堰塞湖潰流後，整個溪床被墊高，從阿陶莫部落看得最清楚。（記者花孟璟攝）

    「海嘯直衝我家」76歲嬤傷心哭不停

    馬太鞍溪堰塞湖廿三日潰流，災區一片慘況，在海岸山脈山腳的阿陶莫部落卻是和堰塞湖「正面對決」！撤離的七十六歲李秀玉阿嬤前天回到家發現一輩子辛苦積攢小錢蓋的房子全被水沖毀，哭喊「誰能來幫幫我！」還好昨天已有機具進入協助清理；光復鄉大同村的鄰長陳春木則在出門勘災時不幸被大水沖走，家屬悲慟！

    大水吃光家具電器 房屋只剩骨架

    馬太鞍溪堰塞湖潰流洪峰在廿三日下午三點廿分沖毀馬太鞍溪橋後、續往東奔六公里到阿陶莫部落前，這裡河道本應匯入花蓮溪北流，卻因水勢過大無法轉彎，黑色海嘯衝進東富村阿陶莫部落，位於溪邊有十間房屋災情最慘，其中七十六歲阿嬤李秀玉的家因為正對馬太鞍溪水流，首當其衝「替部落擋災」，大水沖破門窗後把家具沙發電器全都「吃光」，房屋只剩水泥骨架，周邊也是泥濘不堪、到處都是垃圾和漂流木。

    鄰長勘災被沖走 草叢中尋獲遺體

    光復鄉大同村一鄰鄰長陳春木綽號「阿木仔」是鄉里的老好人，卻因接獲大水破堤的通知，要前往勘災時，在家門口竟直接被大水連人帶車沖走，前天下午遺體才在佛祖街的路邊草叢被台中市特搜隊找到，家屬悲慟不已。鄰長的兒女說，爸爸非常熱心助人，這樣的好人卻沒能逃過一劫，生生被泥水帶走，現在只希望讓爸爸好好地走！

