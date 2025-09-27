自備工具 志工湧入光復救援

許多民眾自發性到花蓮光復鄉協助救援。（台鐵公司提供）

火車幾乎班班擠爆 用行動幫災民過難關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，全國志工揹著後背包、穿著雨鞋、手拿鏟子、鍋具等，從各地搭台鐵到光復火車站下車，默默進入災區鏟泥，盼貢獻一己之力，班班列車幾乎擠爆。台鐵已開放花蓮、台東至光復全列車站票，疏運志工潮，災後重建緊急期間均放行，今起三天除原加開列車外，再額外加開十班次列車，協助民間團體購票。

開設志工協調站 分配地點、工作

因應全國志工湧入花蓮，中央災害應變中心前進協調所表示，光復火車站今早將開設「志工協調站」，協調、分配全國熱心志工到災區服務。由於災區現場交通不方便，呼籲志工留交通量能給物資與救援車輛，不要開車前往。

台鐵光復站昨天一早各方志工集結，就讀東華大學自資系四年級的鍾同學說，昨天他們三個同學搭火車進災區，一上車就發現許多人都和他們一樣，穿雨鞋、拎著刷子、帶著鏟子，眾人有志一同！到光復站下車後，同學先和另一位志工到受困二樓的阿嬤家挖泥巴，「流汗當志工使我感受積極正面的情緒，不只是難過、而是透過實際行動幫災民度過難關。」

台北市一位六十多歲志工前天則獨自揹大背包、自備圓鍬到光復鄉幫忙清泥土，還自備睡袋、不想添麻煩，「只希望災區朋友平安」。

已經進入災區援助的志工則分享經驗，開車進光復市區仍然困難，建議搭火車到光復，再步行。光復溪北邊淤積嚴重、光復市區主要幹道正在清理，泥漿乾後會揚起塵土，記得戴上口罩，可以的話，在現場提供一碗熱騰騰的食物，比言語更能安慰。

台鐵公司也分享，光復車站出現「超人特攻隊」，有帶著鏟子助清淤泥的「鏟子超人」；有背著鍋具，是溫暖災區的「煮飯超人」；還有一群搶修線路的「救援超人」，每一個背影，都在為幫助花蓮民眾復原家園而努力。

慈濟、東華大學師生 投入救災

慈濟基金會指出，已調度推土機、水車、高壓水刀等機械，及清掃工具到光復災區，藉以加速災後復原工作效率！

東華大學學務處昨徵集五十名志工，到災區幫忙清理家園。東華教授顧瑜君說，系上有許多學生自主投入災區，已請學生注意安全。

許多民眾自備工具到花蓮光復鄉協助救援。（台鐵公司提供）

全台志工湧入光復火車站，所有列車幾乎客滿。（記者王錦義攝）

