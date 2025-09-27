官我什麼事專訪》 台灣肺癌防治領先全球 台大醫院院長余忠仁：公費篩檢率低仍待改善

台大醫院院長、肺癌權威余忠仁接受本報「官我什麼事」專訪。（記者張家睿攝）

總統賴清德提出「二〇三〇年癌症死亡率降低三分之一」的國家目標，台大醫院院長、肺癌權威余忠仁（見圖，記者張家睿攝）接受本報「官我什麼事」專訪時直言，台灣在肺癌篩檢與治療已獲國際肯定，但診斷資源、公費篩檢率低及過度醫療仍待改善，才能真正守護民眾健康。

余忠仁指出，台灣是全球首個將「家族史」與「吸菸史」納入肺癌篩檢條件的國家，成果證實篩檢有效，並逐漸被各國採納。不過低劑量電腦斷層（LDCT）屬高端檢查，當篩檢族群擴大，勢必與臨床病患「搶機器」，造成資源緊張。

他強調，重點不在於一再擴大公費對象，而是要先提高既有族群的篩檢率。「現在的公費對象篩檢率還不高，應該先加強這一塊。」此外，臨床上仍存在過度醫療，例如部分醫院未確診良惡性就直接進行自費消融處理，任何進入人體的治療都有風險，必須更審慎。

治療方面，藥物與放射線進展快速，健保新藥基金成立後，給付已與國際接軌約八十五％，但仍有十五％需努力；健保已納入次世代基因檢測，讓用藥更精準，但政策推動快、後端建置慢，中間就會出現磨合期。

公費醫師展延10年？政政策應回到客觀試算

針對衛福部宣布延長公費醫師制度十年，余忠仁也直言，制度能否有效，必須回到客觀試算與跨部會評估。「醫師人力不能只靠擴招，如果分級醫療、支付制度與社區資源沒跟上，服務年限一到，人一樣留不下來。」

他回顧，公費醫師原意在於穩定偏鄉醫療人力，但後來學生可選擇「還錢」取代服務，政策延長前應先釐清「需要多少人、在哪裡服務、服務多久」，他呼籲應透過人口結構與醫療型態的滾動檢討，建立量化模型來推估需求，「不是教育部或衛福部說了算，而是要有科學依據。」

改善醫療人力荒 導入AI、加薪拚留才

甫上任台大醫院院長的余忠仁，也談及帶領百年醫院的方向。他指出，醫療人力吃緊是全台共同挑戰，院內改革將從「降低醫師負荷、營造留才環境」著手。

余忠仁表示，年輕醫師最在意的是工作生活平衡、醫療糾紛風險，其次才是薪資，台大已推動三大策略：流程數位化減少文書、增聘專科護理師分擔臨床工作，以及推行OPAT（返家或門診輸注抗生素），讓病人不必長時間占床。

「台大是一所偉大的醫院，我希望它能持續偉大下去。」余忠仁說，未來將結合臨床與智慧醫療，從影像判讀到AI助理導入，讓醫護專注於病人照護，也期許台大在國家有需要時，持續扮演醫界領頭羊角色。

