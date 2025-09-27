總統：災民短期住旅宿 錢由中央付

賴清德總統赴花蓮光復勘災，由於偏遠部落多是年長者與孩童，指示國軍跨區增派兵力，協助災戶進行清淤，協助災民恢復日常生活。（第二作戰區提供）

已救出710人、收容安置1023人

總統賴清德允諾花蓮災民短期住宿「錢由中央付」，中央災害應變中心前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信昨表示，截至下午六時已救出七一〇人、收容安置一〇二三人，與花蓮旅宿相關公會協調後，初步約有卅家業者加入，收容量能可達七百人，近期將安排接送事宜。

花縣府啟動臨時專線、安心關懷站

花蓮縣政府則指出，民生復原部分，當地復水率已達九成以上，希望盡快達成全面恢復供水；縣長徐榛蔚表示，縣府已啟動臨時專線，提供瑞穗生命園區即時查詢服務及安心關懷站，也啟動農糧及畜牧災害緊急勘查，希望協助農友與畜禽業者減輕損失、儘速復原。

國軍跨區增派兵力 協助災戶清淤

賴清德表示，在花蓮光復災區看到滿地厚重泥濘，由於許多偏遠部落多是年長者與孩童，災後清理有很大困難，國軍跨區增派兵力、投入超過百輛各種機載具，協助災戶進行清淤，並提供新式野戰沐浴機具，讓災民可以清洗；賴總統再次強調，中央一定會和花蓮站在一起，盡速解決問題，恢復民眾日常生活。

災民提及入住組合屋部分，賴建信說，組合屋必須適度規劃水電，也要找地點，恐需一段時間，國土署另有提出空屋租賃，但相關方案都會列入評估考量。

農田埋沒流失392公頃 受災田休耕兩期

農業部昨表示，將提供受災農民減免保費、維持農保資格，受災田地可維持兩期休耕，針對六十公頃未受影響但缺乏用水的農田啟動供水計畫，並提供低利貸款。

農業部彙整資料，截至昨下午五時，全台農損破三．三億元，主要受損集中在花蓮，農田埋沒流失共三九二公頃。

國防部25日表示，將依總統賴清德授權，經同意後進入民宅協助救災，也將持續增派兵力跨區增援。（國防部提供）

