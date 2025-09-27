台北美景登柏林車站 搶攻歐洲市場

台北市觀光傳播局在柏林車站刊登台北形象戶外廣告，吸引歐洲民眾駐足觀賞。（北市觀傳局提供）

台北市觀光傳播局自九月廿日起，以「Travel Taipei-A City of Layers」為主題，展開歐洲觀光推廣行程，陸續在法蘭克福舉辦快閃活動，也在柏林與布拉格等地舉辦觀光交流會，並於柏林火車站刊登大型戶外廣告，透過實體活動、視覺行銷與業者交流會，拓展台北在歐洲市場的城市品牌能見度。

法蘭克福辦快閃 推文化體驗

觀傳局指出，歐洲觀光市場極具開發價值，根據交通部觀光署「二〇二四年來台旅客消費及動向調查」，歐洲旅客每日消費達一九九．五一美元，僅次於美國旅客的二三八．八六美元，展現高消費力；另依觀傳局「二〇二四年來台旅客在台北市之消費及動向調查」，歐洲自由行旅客比例高達八三．〇五％，說明其偏好彈性行程，該指標與台北市的交通便捷、景點多元非常契合，歐洲旅客同樣對於文化、自然與城市生活有旅遊偏好。

交通便捷景點多 利於自由行

觀傳局表示，鎖定歐洲市場後，首場活動快閃德國法蘭克福人潮聚集的Skyline Plaza，以「層層風景」設計三大體驗，包括茶藝師現場沖泡鐵觀音並結合貓空故事的「茶香台北」；專業導遊介紹台北大縱走展現都市與自然零距離的「自然城市」；以及以大稻埕夏日節、台北一〇一與北投溫泉為題的拓印「手作體驗」；搭配在地特色茄芷袋，讓歐洲旅客在當地就能感受台北文化。為強化品牌能見度，觀傳局也從九月廿一日開始，於柏林火車站刊登大型戶外廣告，內容融入德國旅客喜愛的自然與文化元素，精選故宮、陽明山、貓空、西門町、夜市及古蹟等景點。

