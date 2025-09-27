為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北美景登柏林車站 搶攻歐洲市場

    2025/09/27 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市觀光傳播局在柏林車站刊登台北形象戶外廣告，吸引歐洲民眾駐足觀賞。（北市觀傳局提供）

    台北市觀光傳播局在柏林車站刊登台北形象戶外廣告，吸引歐洲民眾駐足觀賞。（北市觀傳局提供）

    台北市觀光傳播局自九月廿日起，以「Travel Taipei-A City of Layers」為主題，展開歐洲觀光推廣行程，陸續在法蘭克福舉辦快閃活動，也在柏林與布拉格等地舉辦觀光交流會，並於柏林火車站刊登大型戶外廣告，透過實體活動、視覺行銷與業者交流會，拓展台北在歐洲市場的城市品牌能見度。

    法蘭克福辦快閃 推文化體驗

    觀傳局指出，歐洲觀光市場極具開發價值，根據交通部觀光署「二〇二四年來台旅客消費及動向調查」，歐洲旅客每日消費達一九九．五一美元，僅次於美國旅客的二三八．八六美元，展現高消費力；另依觀傳局「二〇二四年來台旅客在台北市之消費及動向調查」，歐洲自由行旅客比例高達八三．〇五％，說明其偏好彈性行程，該指標與台北市的交通便捷、景點多元非常契合，歐洲旅客同樣對於文化、自然與城市生活有旅遊偏好。

    交通便捷景點多 利於自由行

    觀傳局表示，鎖定歐洲市場後，首場活動快閃德國法蘭克福人潮聚集的Skyline Plaza，以「層層風景」設計三大體驗，包括茶藝師現場沖泡鐵觀音並結合貓空故事的「茶香台北」；專業導遊介紹台北大縱走展現都市與自然零距離的「自然城市」；以及以大稻埕夏日節、台北一〇一與北投溫泉為題的拓印「手作體驗」；搭配在地特色茄芷袋，讓歐洲旅客在當地就能感受台北文化。為強化品牌能見度，觀傳局也從九月廿一日開始，於柏林火車站刊登大型戶外廣告，內容融入德國旅客喜愛的自然與文化元素，精選故宮、陽明山、貓空、西門町、夜市及古蹟等景點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播