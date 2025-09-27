台北白晝之夜、數位藝術節人潮減 遭檢討

台北市政府每年舉辦台北數位藝術節、白晝之夜活動，不過審計報告指出，二〇二四年兩場活動參與作品、參觀人數皆大幅減少，市長蔣萬安也在市政會議中要求改進。對此，台北市文化局說明，兩場活動為不同屬性的藝術節慶活動，大眾美感及藝術喜好較難以量化評比，未來將持續跨局處協調，協助導入旅遊、商圈等面向資源、加強亮點作品宣傳。

文化局：加強亮點作品宣傳

審計部報告指出，二〇二四年白晝之夜整體作品及活動數量共一二五件，號稱近三年之冠，但經查，活動內容主要集中在短片徵件、影片或生態走讀等，與活動主軸有關的「夜間裝置藝術作品」及「表演藝術作品」合計僅有五十二件，為三年來最少。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，現今藝術展演形式多元，且運用各式媒材或媒介溝通，不僅限於視覺裝置作品。去年的白晝之夜由藝術總監偕同策展小組依其場域特性、活動主題等進行策展規劃及展演形式調配提案，二〇二五年將與藝術總監及執行團隊討論藝術形態呈現比例調配。

文化局指出，二〇二五台北白晝之夜將於十一月一日下午兩點至二日凌晨兩點，以圓山為基地辦理，主場域涵蓋台北圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道與花博公園圓山園區之外，台北市立美術館、金車文藝中心等，也將結合台北雙年展、台北數位藝術節以及台北地景公共藝術計畫等一同響應。

文化局表示，今年白晝之夜持續與法國在台協會合作，再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監凱蒂．哈特 （Kitty Hartl）擔任客座策展人，並邀集眾多台灣藝術家參與，從在地歷史、都市傳說到日常記憶，展開多元的創作回應，作品涵蓋視覺裝置、錄像、舞蹈、聲音與行動藝術，將圓山的場域轉化為跨感官的沉浸式現場，這些來自台灣藝術家的創作能量，不僅延續白晝之夜「全民參與」的精神，更凸顯本土藝術家如何在國際對話中展現獨特的文化視角。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法