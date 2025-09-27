為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北白晝之夜、數位藝術節人潮減 遭檢討

    2025/09/27 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市政府每年舉辦台北數位藝術節、白晝之夜活動，不過審計報告指出，二〇二四年兩場活動參與作品、參觀人數皆大幅減少，市長蔣萬安也在市政會議中要求改進。對此，台北市文化局說明，兩場活動為不同屬性的藝術節慶活動，大眾美感及藝術喜好較難以量化評比，未來將持續跨局處協調，協助導入旅遊、商圈等面向資源、加強亮點作品宣傳。

    文化局：加強亮點作品宣傳

    審計部報告指出，二〇二四年白晝之夜整體作品及活動數量共一二五件，號稱近三年之冠，但經查，活動內容主要集中在短片徵件、影片或生態走讀等，與活動主軸有關的「夜間裝置藝術作品」及「表演藝術作品」合計僅有五十二件，為三年來最少。

    文化局表示，現今藝術展演形式多元，且運用各式媒材或媒介溝通，不僅限於視覺裝置作品。去年的白晝之夜由藝術總監偕同策展小組依其場域特性、活動主題等進行策展規劃及展演形式調配提案，二〇二五年將與藝術總監及執行團隊討論藝術形態呈現比例調配。

    文化局指出，二〇二五台北白晝之夜將於十一月一日下午兩點至二日凌晨兩點，以圓山為基地辦理，主場域涵蓋台北圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道與花博公園圓山園區之外，台北市立美術館、金車文藝中心等，也將結合台北雙年展、台北數位藝術節以及台北地景公共藝術計畫等一同響應。

    文化局表示，今年白晝之夜持續與法國在台協會合作，再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監凱蒂．哈特 （Kitty Hartl）擔任客座策展人，並邀集眾多台灣藝術家參與，從在地歷史、都市傳說到日常記憶，展開多元的創作回應，作品涵蓋視覺裝置、錄像、舞蹈、聲音與行動藝術，將圓山的場域轉化為跨感官的沉浸式現場，這些來自台灣藝術家的創作能量，不僅延續白晝之夜「全民參與」的精神，更凸顯本土藝術家如何在國際對話中展現獨特的文化視角。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播