台北「白晝之夜」變無聊 議員建議擴大串聯助夜經濟

11/1～2圓山登場 蔣萬安坦言 年輕人反映場地、規模縮減、下降

台北市文化局每年舉辦「白晝之夜」活動，以跨夜、全民參與及藝術共享為核心精神，今年十一月一、二日將於圓山登場，耗資一千三百五十萬元。不過，近年屢有民眾反映白晝之夜「變無聊了」，台北市長蔣萬安也直言，有年輕朋友反映場地、時間規模縮減、下降，請文化局規劃時要思考回歸白晝之夜核心精神，也展現台北夜經濟潛力。市議員秦慧珠認為，應串聯台北便捷的捷運網絡，納入更多夜間景點，先前「潮臺北」串聯Live House是很好概念，建議可與更多夜間商業活動結合，成為常態性政策。市議員許淑華建議，白晝之夜不應只限定一個地點，可串聯當月其他活動，規劃成藝術月。

蔣要求做出世代差異化設計

蔣萬安日前於市政會議表示，這次主題「Hi Story」呼應台北的城市記憶，選定圓山、舊兒童樂園這些場域，最能喚起五、六年級生的共鳴，要思考如何讓年輕世代也能夠理解這段記憶，不只是再現歷史，也要翻譯歷史，現場互動、數位工具上，都要有世代差異化的設計。

他直言，去年在大安森林公園參加白晝之夜，有很多年輕朋友向他反映，這幾年白晝之夜在時間、場地規模上，有些縮短及下降趨勢，要求文化局未來在規劃時要思考如何回歸白晝之夜的核心精神，找回最初的活動願景，藝術作品應強化設置與活動主軸有關，作品的位置標示、說明、演出時刻都要清楚，尤其舊兒童樂園及圓山坑道這些久未開放的地方，相關指標須夠多且清楚，並提供民眾觀展的建議路線、相關攻略等，並針對現場人流加強管制、引導措施。

秦慧珠︰用捷運納更多夜間景點

秦慧珠說，蔣萬安上任兩年多來，白晝之夜舉辦都有點漏氣，希望不要變成被拿來與前朝柯文哲時期比較，這次選在十一月舉辦，天氣較為乾涼，還是要注意雨天備案。她直言，這幾年台北夜經濟黯淡許多，現在去夜市拜票，不僅觀光客少，連攤商數也肉眼可見減少了。

她認為，夜經濟當然很重要，市府應該要有整套規劃，告訴各地來的遊客，晚上可以去哪裡走走逛逛、吃小吃，否則現在大家都往國外跑；此外，也應串聯台北便捷的捷運網絡，納入更多夜間景點；先前「潮臺北」串聯Live House是很好概念，建議可更加強與商圈合作，透過各項管道宣傳。

許淑華︰藝術活動串成藝術月

許淑華表示，白晝之夜都只選定一個區域做活動，對比巴黎是整個城市都動起來，有些可惜，可以訂定特定主題，如以咖啡館為例，就是將願意參加的咖啡館全部串聯徹夜營業，並可在一些較重要的交通節點擺設文創市集、街頭藝術表演等。

她也建議，台北市在十月有很多藝術活動，有關渡藝術節、台北國際藝術博覽會、台北溫泉季等，這些也可以串聯包裝成一個大型的活動，加上白晝之夜，規劃成藝術月，也能帶動各地夜間經濟。

