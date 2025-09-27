彰化復康巴士叫不到 縣府︰增車並彈性調度

隨著人口老化，使用小型復康巴士外出或就醫的族群逐年增加，在多種原因下，因此出現車子難預約或「叫不到車」的情況。（彰縣府提供）

彰化縣小型復康巴士的使用需求暴增，車輛增加與汰換的速度遠遠趕不上，因此引發「叫不到車」的抱怨。

縣府社會處表示，民眾和企業一直有在捐車，車輛來源不是大問題，重點是有車也要有司機，而且要能平均分配資源。今年已新增三輛復康巴士，總數達到七十八輛，也調整不同時段的運能配置，並增加司機績效獎金，多管齊下應該能稍微緩解「叫不到車」的窘境。

彰化縣目前全縣復康巴士數量，小型七十八輛、大型二輛，社會處分成彰化、鹿和、北斗與二林共四區，各區委託身障社團營運服務。

民眾有時會出現預約不到車，甚至叫了車卻沒來的狀況。彰化市一位坐輪椅的王太太有一次參加朋友聚會，去程叫到車，下午回程竟然等不到車，最後只好請朋友載她回家。

尖峰時段 太多人集中叫車

社會處對此解釋，叫不到車的原因很多，除了高齡化社會導致使用者增加，還有不少使用者同時符合搭乘長照交通車和小型復康巴士的資格。這兩者的計價和趟次規定不同，使用者通常會選擇對自己最有利的車輛服務，造成尖峰時段太多人集中叫車。

為了改善問題，縣府未來將持續購車或勸募新車，同時透過獎金與調整車輛配置時段，並結合「不分區、統一專線」叫車服務，提供網路訂車系統或LINE官方帳號預約，希望讓各區車輛的調度使用能更具彈性。

