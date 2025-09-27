為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化復康巴士叫不到 縣府︰增車並彈性調度

    2025/09/27 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    隨著人口老化，使用小型復康巴士外出或就醫的族群逐年增加，在多種原因下，因此出現車子難預約或「叫不到車」的情況。（彰縣府提供）

    隨著人口老化，使用小型復康巴士外出或就醫的族群逐年增加，在多種原因下，因此出現車子難預約或「叫不到車」的情況。（彰縣府提供）

    彰化縣小型復康巴士的使用需求暴增，車輛增加與汰換的速度遠遠趕不上，因此引發「叫不到車」的抱怨。

    縣府社會處表示，民眾和企業一直有在捐車，車輛來源不是大問題，重點是有車也要有司機，而且要能平均分配資源。今年已新增三輛復康巴士，總數達到七十八輛，也調整不同時段的運能配置，並增加司機績效獎金，多管齊下應該能稍微緩解「叫不到車」的窘境。

    彰化縣目前全縣復康巴士數量，小型七十八輛、大型二輛，社會處分成彰化、鹿和、北斗與二林共四區，各區委託身障社團營運服務。

    民眾有時會出現預約不到車，甚至叫了車卻沒來的狀況。彰化市一位坐輪椅的王太太有一次參加朋友聚會，去程叫到車，下午回程竟然等不到車，最後只好請朋友載她回家。

    尖峰時段 太多人集中叫車

    社會處對此解釋，叫不到車的原因很多，除了高齡化社會導致使用者增加，還有不少使用者同時符合搭乘長照交通車和小型復康巴士的資格。這兩者的計價和趟次規定不同，使用者通常會選擇對自己最有利的車輛服務，造成尖峰時段太多人集中叫車。

    為了改善問題，縣府未來將持續購車或勸募新車，同時透過獎金與調整車輛配置時段，並結合「不分區、統一專線」叫車服務，提供網路訂車系統或LINE官方帳號預約，希望讓各區車輛的調度使用能更具彈性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播