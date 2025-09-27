氣爆後226天 台中新光三越今復業

新光三越中港店27日將復業。（記者廖耀東攝）

新光三越台中中港店今年二月十三日發生氣爆，分三階段建物搶險與整建修復，歷經二二六天，都發局昨天下午核准新光三越百貨台中店二十六日恢復使用，新光三越也隨即宣布今天（二十七日）復業。

由於此時也正是隔壁大遠百的週年慶，新光三越中港店的重新復業，勢必造成周遭交通的塞車；對此，轄區第六分局表示，兩大百貨公司停車場出入口均在市政北七路，過去假日一旦滿場，車輛常沿市政北七路、惠中路排隊等待造成回堵，已在該路口設立明顯告示牌，標示「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」，另一旦市政北七路車輛回堵，員警將禁止惠中路車輛進入市政北七路，改由直行疏散，確保主幹道暢通。

新光三越台中中港店今天就要復業，但是遲至昨天上午新光三越一直未正式宣布，都發局長李正偉昨天上午在市議會備詢時表示，新光三越相關檢查書面報告尚未齊全，但是下午發新聞稿表示，新光三越百貨台中店二十六日依規核准恢復使用，新光則表示今天早上十點半恢復營業，已發信函給顧客表示感謝。

