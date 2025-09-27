為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中上半年行人31死 2年增近5成

    2025/09/27 05:30 記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導

    4年逾10億元預算改善 砸大錢沒效 交通局長︰整體數字有下降

    台中交通事故頻傳，昨天市議會進行市長盧秀燕的施政報告，多位民進黨議員質疑，今年一至六月，台中市三十日內行人交通事故死亡人數高達三一人，對比二〇二三年同期的二一人，增加十人，增加幅度高達四七．六％，全國第一，而市府四年來編列合計超過十億元鉅額預算改善行人交通安全，凸顯市府「砸大錢卻沒效」；交通局長葉昭甫表示，整體數字有下降。

    市長盧秀燕表示，駕駛人不遵守交通規，不禮讓行人，仍闖紅燈，駕駛人未遵守交通規則才是大宗，在硬體方面，市府已大致完成易肇事路口交通工程改善，未來將研擬如何加強駕駛人教育。

    議員︰人行道覆蓋率不足

    議員陳俞融痛批，盧秀燕對今年一至六月「行人死亡數」的惡化視而不見，根本是「報喜不報憂」，用片面的數據來麻醉自己，也試圖麻醉市民，她更強調，台中市的人行道覆蓋率嚴重不足，要求市府系統性、全面性的改善。

    議員周永鴻則質疑，去年度台中市行人事故死傷人數、事故件數都各將近三〇〇〇件，六都第一，台中市今年上半年行人死亡事故三十一人，仍六都之冠，但是，市府四年來編列合計超過十億元鉅額預算改善行人交通安全，根本就是砸大錢卻沒成效。

    交通局表示，會持續加強交通工程與道安宣導作為，擴大行人友善環境，推動標誌、標線與號誌等交通管制設施改善，也強化專業道安講師，警察局則陸續於台中市六十八處路口建置多功能科技執法設備，針對「闖紅燈」、「跨越雙白線」、「未依標誌標線號誌指示行駛」與「不停讓行人」等違規行為自動偵測取締。

