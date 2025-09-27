桃市怨補助減 去年卻有5案預算未執行

綠營批市府能力不足 自相矛盾 婦幼局：大溪埔頂場館施工落後才退回

桃園市議會臨時會昨天聯席審查去年度桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，議員陳雅倫、王珮毓質疑，有五案獲中央計畫型補助的預算全數未執行，總金額四一五三萬元，要求相關局處說明，議員表示，財政收支劃分法修法後，明年分配的計畫型補助款將比今年少二百多億元，市府頻對中央喊話要錢，但已拿到的補助卻完全未執行，根本是自相矛盾。

藍營點名兩局 保留預算超過20億元

婦幼發展局長杜慈容說，大溪埔頂的多功能場館設計配置托育中心，因場館施工進度落後，只能將一一五六萬元補助退回；社會局長陳寶民表示，「身心障礙照顧服務資源布建計畫」是中央與地方按比例編列預算，由於中央全額補助桃市，所以市府編列約二千萬元款項未執行；教育局長劉仲成說，教育部補助六萬四千元辦理學生國防教育推廣，已併入打靶課程，故未執行。

陳雅倫、王珮毓抨擊，市府喊中央補助不夠，但中央給了錢，市府卻連執行能力都沒有；議會國民黨團總召林政賢也點名文化局、民政局，去年保留預算都超過廿億元，中央補助款沒有用完，卻一直說補助款不夠，希望今年編的預算可以正常執行，不要像去年保留這麼多。

文化局：美術館工安事件停工 工程款保留

文化局長邱正生說，市立美術館興建工程因工安事件停工四個月，才會保留工程款廿億元；民政局長劉思遠指出，桃園、中壢殯葬園區相關工程總計廿五億元，已在今年完工，驗收中。

市府主計處長林世杰表示，市府去年度總決算整體歲出執行率九十五．〇四％，其中，計畫型補助款及地方配合款三一七億餘元，決算數二九七億餘元，執行率九十三．四二％，補助經費全數未執行原因，包括中央改為全額補助、計畫變更等。

