竹南泳館淋浴間流泥水 民憂水質不乾淨

民眾反映竹南鎮立游泳館淋浴間水龍頭流出黃泥水。（取自臉書社團「竹南大小事」）

業者：衛局檢測都合格 公所：嚴格要求加強管理

苗栗縣竹南鎮立游泳館由公所委外營運，近日有民眾反映，游泳後身體出現紅疹，質疑水質不乾淨。泳館業者則出示苗栗縣衛生局最新水質檢測報告，強調都合格；竹南鎮公所則表示，目前屬個案情況，仍會以最嚴謹的態度要求業者，提供民眾安全衛生的游泳環境。

民眾於臉書社團「竹南大小事」發文並附照片，表示前往竹南鎮立游泳館游泳，游到一半便感覺皮膚癢，沖洗時身上陸續出現紅疹，且淋浴間與廁所環境髒亂，引發討論。另有網友指出，暑假帶孩子上游泳課，淋浴間洗澡時，水龍頭出來的水都是黃泥巴水。

業者則出示衛生局於八月八日水質檢測的合格報告，強調衛生局不定期檢測，夏天旺季甚一個月三、四次，水質數據都正常。館內也有公告當天的水質檢測紀錄表，包括水溫、酸鹼值、餘氯量等。

至於淋浴間水龍頭流水黃濁，業者說，竹南鎮立游泳館已使用卅年，管線老舊，經常得修繕，管線修繕後恢復供水，管線內鏽水流出，放流約三至五分鐘後就正常。

竹南鎮公所機要秘書謝文福表示，泳池為地方主要運動場域，對環境要求不容妥協，目前判斷屬個案，將嚴格要求業者加強水質管理與環境清潔。

