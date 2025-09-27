嘉義鐵路高架化延伸動土 2031年通車

未來新民雄車站有各類特色賣店空間。圖為完工模擬圖。 （記者林宜樟攝）

總經費173億 民雄車站將改為高架車站

交通部鐵道局推動嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫（民雄段），北從民雄頂寮路平交道北側，南至嘉北高架車站北端，全長八．九二公里，將拆除嘉義縣五處平交道、一處地下道及三座陸橋，昨「臨時軌工程」動土，預計二〇三一年高架通車，民雄車站也將改為高架車站，成為在地新地標。

拆除5平交道、1地下道及3座陸橋

縣長翁章梁、交通部長陳世凱、立委陳冠廷及民雄鄉長林于玲等昨參與工程動土儀式；翁章梁說，感謝前立委陳明文多年來爭取民雄鐵路高架化，獲得中央核定，總經費一七三．四八億元，縣府配合此工程編列經費二五．〇二億元，未來完工後將為民雄帶來新風貌。

新民雄車站有商店街、美食街

陳世凱說，嘉義市鐵路高架化預計在二〇二九年通車，嘉義縣市高架化延伸部分預計二〇三一年通車，新的民雄車站會有商店街、美食街等，並將與地方討論如何在延伸的高架軌道下方推動觀光、商業及停車空間，一同帶動嘉義發展。

鐵道局簡報，嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫臨時軌工程，將先拆除頭橋陸橋，民雄臨時站採三階段進行施工，第一階段營運線維持營運，拆除貨物線，新建臨時第一月台；第二階段搭建防護牆，拆除原剪票口、電梯、通訊機房及販賣區，進行軌道切換，改為臨時營運線營運，拆除第一月台及軌道；第三階段新設電梯，完成臨時站改建。

民雄車站因鄰近有多所大學，將以大學城為主題打造「學之森」特色車站，將阿里山稜線轉化為鐵路高架化的天際線，以構造及自然光影營造森林氛圍，車站入口如翻開書頁，並將設置各類特色店鋪，與周邊商店商圈結合，成為民雄發展新亮點。

嘉義縣市鐵路高架化延伸案臨時軌工程昨動土．交通部長陳世凱等人祈求施工順利。（記者林宜樟攝）

