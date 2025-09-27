為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林第3座 石壁休閒農業區揭牌

    2025/09/27 05:30 記者李文德／雲林報導

    農業部審議通過「雲林縣古坑鄉石壁休閒農業區」，雲林縣政府昨天舉辦揭牌，這是時隔十九年，雲林縣再增第三座休閒農業區，石壁休閒農業區占地三九三公頃，涵蓋雲嶺之丘、美人谷、九芎神木等景點，將成為全縣山林休閒觀光新亮點。

    縣府農業處處長魏勝德指出，二〇〇六年農委會公告金湖、華山休閒農業區（簡稱休區），草嶺石壁地區在四年前積極爭取設立，終於在今年四月由農業部公告劃定約三九三公頃，為當地農特產業奠定新里程碑，石壁休閒農業區發展協會將成為領頭羊，帶領休區業者發展農業觀光。

    協會理事長賴郁憲表示，休區發展咖啡、茶葉、林下作物等經濟作物，更推動觀光旅遊，將持續以農禪生活、康養山林為發展目標，配合雲嶺之丘、美人谷、九芎神木等特色景點，規劃「三環二線一基地」觀光軸線。

    賴郁憲說，目前正與台大醫院合作，進行實驗森林療癒實效，希望力拚全台首張綠色處方簽，讓民眾紓壓、減壓，且整年度舉辦櫻花、螢火蟲、療癒、雲海等六大節慶活動，吸引遊客。

    雲林縣副縣長謝淑亞說，十月四、五日將辦森林療癒季，邀民眾一起來吸收芬多精。

