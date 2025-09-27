為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「教育大愛菁師獎頒獎」 點亮弱勢生 雲林土庫商工趙偉全獲獎

    2025/09/27 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林土庫商工教務主任趙偉全（左）獲教育大愛菁師獎。（土庫商工提供）

    雲林土庫商工教務主任趙偉全（左）獲教育大愛菁師獎。（土庫商工提供）

    有「民間師鐸獎」美譽的第十四屆教育大愛菁師獎日前頒獎，從事教職廿二年的雲林縣土庫商工教務主任趙偉全獲獎，十一年來他為弱勢學生無償開辦免費課輔班，陪伴學生溫書，還提供晚膳、接送，得獎實至名歸。

    辦免費課輔班 提供晚膳、接送

    趙偉全在土庫商工擔任衛生組長、學務、教務主任，更曾任代理校長，對校務非常熟稔。他回憶道，因小時候家庭經濟狀況不佳，求學時便想轉變家中經濟，加上受老師啟蒙，讓他決定投身教育界。

    他說，任職初期看見許多老師願意無怨無悔地為學生付出而感動，因此立志「只要學生需要就要伸出援手」，十一年前有學生跑來找他說「想升學但沒錢補習」，他因此聯合其他老師一起無償開設免費課後班，輔導學業，甚至自掏腰包為孩子買晚餐、親自送回家。

    趙偉全說，目前課輔班仍運作中，如今已有經費挹注且配合交通車服務，每晚有逾卅名學生參與。「教育無他，唯愛與榜樣」，獲獎項要感謝學校支持以及學生的信任。每當看到學生克服困難、找到自己的方向，就是繼續前進的動力。

    校長吳星宏表示，趙主任推動多項創新政策，包括爭取交通車全額補助、設立教育儲蓄專戶等，幫助許多學生順利升學，對學生的關懷和對教育的付出，為學校帶來正向的影響。

