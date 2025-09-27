6米高新地標 台南「六甲松鶴」亮相

台南六甲新地標「六甲松鶴」裝置藝術昨天亮相，入夜後成為美麗的燈箱。（記者楊金城攝）

工務局補助70萬製作 白天是藝術品 夜晚變成美麗燈箱

台南六甲新地標「六甲松鶴」裝置藝術昨天亮相，六甲區長陳啓榮特別為這座新入口意象題詩：「磚瓦之鄉原六甲，孕育繽紛火鶴花。越光好米八色鳥，落羽松林綻風華。」生動描繪出六甲地方特色，這座裝置藝術在白天是座優雅的藝術品，夜晚變成美麗的燈箱，令人驚艷。

費時5個月 花燈藝術家莊銘憲創作

六甲西外環道路竣工，六甲公所爭取市長黃偉哲設置六甲新入口意象，由工務局補助公所七十萬評選製作，「六甲松鶴」有六米高，金屬鐵件製作，由花燈藝術家莊銘憲設計、費時五個月編織創作，藝術品上有六甲稻米、火鶴、烏山頭水庫、八色鳥與菁埔埤落羽松，成為融合地方歷史、產業文化、生態觀光與現代美學的新地標。

展現六甲生態多元、自然風情

「六甲松鶴」的基座採用紅磚瓦構築，象徵「瓦窯之鄉」六甲的歷史風華，上以「水流包裹火鶴花」為主體造型。火鶴花代表六甲人的熱情，水則呼應烏山頭水庫，透過水與火鶴的共構，延伸出六甲稻米豐收的寓意，象徵生活的安定與對未來的希望。每年春夏來到六甲山區育雛的八色鳥與冬天的菁埔埤落羽松林，展現六甲生態多元和自然風情。

黃偉哲表示：「這座藝術品，是從六甲人的日常生活與記憶中抽取出來的詩意轉化；喚起長者的鄉愁，也讓年輕人感受到這塊土地的美與力量。」

六甲第16座裝置藝術 為新門面

六甲有十五座入口意象、裝置藝術，如「鹿躍六甲」、菁埔埤「鯛羽」、龜港里烏龜牆、運動公園火鶴花燈與燈箱、工研院六甲分院「詩人的眼睛」、水林里可食性地景、蘭都蘭花樹、林鳳營火車站候車亭等。「六甲松鶴」是第十六座裝置藝術，代表六甲的「新門面」，陳啓榮說，新地標將作為地方文化導覽的重要節點，也期待這道「藝術之門」，開啟更多關於六甲人文、土地與藝術交織的故事。

台南六甲新地標「六甲松鶴」裝置藝術昨天亮相，白天是入口意象藝術品。（記者楊金城攝）

