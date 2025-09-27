為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄飛成田 日本捷星航空年底開航

    2025/09/27 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    捷星日本航空CEO田中正和（右四）拜會高市府觀光局長高閔琳（右三）。（記者葛祐豪攝）

    捷星日本航空CEO田中正和（右四）拜會高市府觀光局長高閔琳（右三）。（記者葛祐豪攝）

    看好高雄觀光潛力，捷星日本航空將於今年底前，開航「高雄飛東京成田」航線，每天一班，這也是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，第六家高雄直飛東京的航空公司，市府期盼能吸引更多日客來高雄旅遊。

    據統計，去年日本赴台人次近一三二萬人次，為來台最大客源國，僅恢復疫前六成；其中來高雄住宿約為廿一萬人次，較前年成長卅一％，也是僅疫前六成，顯示仍具高度成長空間。

    捷星日本航空是知名的廉航，該公司CEO田中正和昨天拜會高雄市長陳其邁，他強調，高雄連續兩年榮獲全國觀光滿意度第一名，希望透過此航線，向日本首都圈旅客傳達高雄豐富的觀光魅力，並以捷星日本航空主要客群的年輕族群為中心，吸引他們來高雄旅遊。未來開航後，將成為唯一營運此航線的日本航空公司。

    據了解，今年五月，捷星日本航空代表團就曾到高雄航空站國際線，了解邊境行政機關相關作業，原預計申請於今年十月開闢成田飛高雄航線，但因作業時間來不及，而延到今年底，時間點約在十二月中旬前後。

    觀光局長高閔琳表示，約半年前就與捷星日本航空聯繫，表達希望爭取飛高雄東京航線，終於確定今年底前開航，每天一班，期待能帶進更多的日本旅客來高雄旅遊。

