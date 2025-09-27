為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《10月開放》澄清湖旁高爾夫球場 變身果嶺自然公園

    2025/09/27 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    「高雄果嶺自然公園」十月開放民眾進入遊憩。（高市府提供）

    「高雄果嶺自然公園」十月開放民眾進入遊憩。（高市府提供）

    保留原丘陵、水塘與草原 鳥類生態豐富 屬水保區寵物禁入

    高市府昨天正式宣布，位於澄清湖旁的高爾夫球場，預計十月以「高雄果嶺自然公園」之名，開放一般民眾進入；但與一般市區公園不同，將比照同為水質水源保護區的澄清湖風景區，管制寵物入園，且夜間不開放。

    規劃7.2公里步道 園區以低干預為原則

    市府表示，果嶺自然公園保留原本高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，並規劃七．二公里以上的園區步道，園區設計以低干預為原則，並利用去年颱風後倒塌的枯木製作各類型座椅，展現循環利用理念。

    針對寵物不得進入，市府解釋說，果嶺自然公園位於澄清湖水源保護區內，如果開放犬隻入內，一方面犬隻排泄物恐影響草地使用及水源，吠叫與追逐也容易驚擾各種棲息的鳥類和動物，影響繁殖與棲息。

    常見大冠鷲、鳳頭蒼鷹二級保育鳥類

    根據高雄鳥會調查，澄清湖周邊已記錄到超過九十種鳥類，果嶺自然公園經常可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃鸝等保育鳥類，前二者還是二級珍貴稀有保育類，對環境干擾極為敏感；包括綠色協會等生態團體都曾公開呼籲，果嶺自然公園開放後，希望能保持靜謐。

    高雄果嶺公園的開放時間將比照澄清湖風景區，夜間不開放、不開燈，也不讓民眾停車過夜，目前公園處規劃的開放時間為四月至九月上午六點到下午六點，十月到隔年三月的早上六點半到傍晚五點半。

    禁止露營、烤肉、釣魚、游泳和停車過夜

    公園處指出，園區內外將分別有保全及員警巡邏，嚴禁夜間進入或逗留，園區並禁止露營、烤肉、釣魚、游泳、棄置垃圾，同時比照一般公園，禁止揮擊性運動項目如棒球、高爾夫球等，以免危及他人安全。此外，公園周邊除提供收費的汽機車停車場，也新闢單車停放區及YouBike租借站。

