慶恆春建城150年 五方土地公齊聚祈福

恆春郡福德宮迎來史上最大創舉－傳統文化祭，首次邀請五方土地公「排排坐」作客中方土地公廟。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島建城一百五十週年系列活動中，恆春郡福德宮迎來史上最大創舉︱傳統文化祭，首次邀請五方土地公「排排坐」作客中方土地公廟，眾神攜手祈福南台灣四時無災，更盼拚出恆春觀光百業復甦。昨清晨廟埕起馬炮轟然炸響，二十頂神轎浩浩蕩蕩遶境古城，四城門齊開，踩街祈福隊伍沿街遊行，信眾夾道膜拜，熱鬧滾滾如過年般喜氣洋洋。

這場農曆中秋土地公生千秋聖誕的盛事，從清晨六時半起至晚間，在福德宮廣場等四處場地輪番上陣。下午三大舞台接力展演，傳統藝陣鑼鼓喧天、多元表演輪番登場，古城街區處處洋溢熱情；晚間更有進廟祈福與「收城祈安」儀式，在主壇虔誠祈願平安昌盛，為古城點亮夜晚。恆春鎮長尤史經說「今年農曆八月初就發出英雄帖，邀請分居瑯嶠東南西北的土地公，首度齊來中方作客同慶，這不只宗教盛會，更是觀光文化大突破。」

福德宮主委吳澄豪直呼五福臨門畫面讓人感動，「北方土地公從車城福安宮，南方從鵝鑾鼻保安宮，中方本宮恆春郡福德宮，西方高山巖福德宮，東方茶山福德宮，來自半島五方福地，齊聚排成一列，標明方位，眾神護佑南台灣。」吳澄豪說，福德宮自明朝迄今逾四百六十年歷史，這次擴大傳統文化祭，盼帶動觀光、旅宿、餐飲等產業發展。

