為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慶恆春建城150年 五方土地公齊聚祈福

    2025/09/27 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春郡福德宮迎來史上最大創舉－傳統文化祭，首次邀請五方土地公「排排坐」作客中方土地公廟。（記者蔡宗憲攝）

    恆春郡福德宮迎來史上最大創舉－傳統文化祭，首次邀請五方土地公「排排坐」作客中方土地公廟。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島建城一百五十週年系列活動中，恆春郡福德宮迎來史上最大創舉︱傳統文化祭，首次邀請五方土地公「排排坐」作客中方土地公廟，眾神攜手祈福南台灣四時無災，更盼拚出恆春觀光百業復甦。昨清晨廟埕起馬炮轟然炸響，二十頂神轎浩浩蕩蕩遶境古城，四城門齊開，踩街祈福隊伍沿街遊行，信眾夾道膜拜，熱鬧滾滾如過年般喜氣洋洋。

    這場農曆中秋土地公生千秋聖誕的盛事，從清晨六時半起至晚間，在福德宮廣場等四處場地輪番上陣。下午三大舞台接力展演，傳統藝陣鑼鼓喧天、多元表演輪番登場，古城街區處處洋溢熱情；晚間更有進廟祈福與「收城祈安」儀式，在主壇虔誠祈願平安昌盛，為古城點亮夜晚。恆春鎮長尤史經說「今年農曆八月初就發出英雄帖，邀請分居瑯嶠東南西北的土地公，首度齊來中方作客同慶，這不只宗教盛會，更是觀光文化大突破。」

    福德宮主委吳澄豪直呼五福臨門畫面讓人感動，「北方土地公從車城福安宮，南方從鵝鑾鼻保安宮，中方本宮恆春郡福德宮，西方高山巖福德宮，東方茶山福德宮，來自半島五方福地，齊聚排成一列，標明方位，眾神護佑南台灣。」吳澄豪說，福德宮自明朝迄今逾四百六十年歷史，這次擴大傳統文化祭，盼帶動觀光、旅宿、餐飲等產業發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播