屏東交通違規檢舉案 1~8月逾6.1萬件

不遵守標線行駛違規情形頗為常見。（屏東縣警局提供）

較去年同期增6千多件 開罰近8千萬元 未依規打方向燈、開大燈最多

屏東縣政府警察局統計，今年一至八月收到民眾檢舉交通違規案件高達六萬一千多件，罰單金額大約七、八千萬元，件數比去年同期增加了六千多件，增加約為一二％，其中不依規定使用燈光的檢舉案最多，警方也公布十大檢舉熱點，以屏東市廣東路最多，其他也集中在市區。

十大檢舉熱點 屏市廣東路居冠

屏東警方統計，檢舉的案件以「未依規定使用方向燈」及「不依規定使用燈光」為最常見的違規行為，大部分為轉彎沒有打方向燈或者下雨天沒有開大燈等違規行為，其次則是闖紅燈、不遵守標線、不當轉彎與紅燈右轉等，經過警方嚴謹審核舉發屬實之案件，共三一五二八件成案，占整體受理量的五一％，顯示民眾檢舉的精準度逐年提升。

另外，違規檢舉熱點則集中於屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉與恆春鎮等人口密集地區；前十大違規路段分別為屏東市廣東路、建國路、和生路、中正路、民生路與復興路等主要幹道為主，亦涵蓋台一線及萬丹路等交通要道，凸顯這些區域的執法需求與用路風險。

警籲正確使用燈光 維護行車安全

屏東縣警局指出，行車轉彎或變換車道時，一定要正確使用方向燈，夜間行駛應開啟頭燈而非僅亮晝行燈，霧燈則應依天候情況適度使用，適時使用燈光，是守護自身與他人安全的基本責任，在違規（臨時）停車之檢舉，現在已明確限縮，民眾如發現違停，可撥打一一〇，由警方即時處理。至於記點制度，目前僅限於員警當場攔查並確認身分者，透過民眾檢舉、科技執法或逕行舉發者皆不列入記點。

