    首頁 > 生活

    海端豪雨路斷 空勤運補藥品、食品

    2025/09/27 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府昨天請空勤直升機運補物資進南橫山區。（記者黃明堂翻攝）

    受樺加沙颱風豪雨影響，台東縣海端鄉利稻村多處道路坍方，造成交通中斷，居民生活物資補給不便。為保障部落民眾日常生活，縣府緊急向內政部空勤總隊申請協助，出動直升機空運熱食、罐頭、料理包、泡麵、水及保久乳等營養飲品，一同送往海端受災村落。

    縣長饒慶鈴表示，此次道路中斷造成居民極大不便，縣府將持續透過跨部門合作，確保藥品、物資能及時送達。她強調，雖然道路阻斷，但縣府的關心與行動不會中斷，會陪伴居民一起度過難關。縣府除藥品及基本物資補給，還特別協調在地商家提供五百顆熱騰騰的肉包，並加碼麵包、現做吐司與餐包，希望透過暖心餐食慰藉居民。

    社會處說明，利稻村因位處偏遠，海端鄉公所平時即有完善的災害整備，準備民生物資以應急需。此次因道路坍方導致補給受阻，縣府緊急協調直升機運送護理人員、台電、中華電信工作人員、及物資，除給藥及修復電力電信以外，也讓村落現有物資保持充足，確保居民基本生活需求獲得滿足。

    30日道路搶通後 展開修復電力作業

    公路總局研判，最快九月卅日可完成臨時通行搶通。台電台東區處已備妥人力、材料及機具，並與關山工務段保持密切聯繫，以確保於道路搶通後，能立即展開修復作業，路通到哪，電送到哪。

