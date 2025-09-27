教師節連假 新北銜接國道路段湧南下車潮

花蓮縣道一九三泥濘狹窄且會車困難，警方進行管制，重車請改走台十一線。（記者花孟璟攝）

今天（廿七）起就是教師節三天連假，接著還有十月的中秋節、國慶連假。新北市長侯友宜昨前往新北市交通控制中心視察交通，他表示，新北市境內銜接國道路段自昨下午四點起已湧現返鄉車潮，預估今天上午十點起將湧入大量南下車潮，往國五車流會提早在六點起湧現，提醒用路人善用大眾運輸、替代道路。

交通局長鍾鳴時指出，新北境內銜接國道路段，包括台六十五線接國三土城交流道、國一五股交流道、台六十四線接國三中和交流道等匝道入口，已湧現提前返鄉車潮；預估明後天老街及商場周邊、烏來台九甲線、淡水和東北角等風景區將有大量人車潮。

請繼續往下閱讀...

警察局表示，連假期間因國五石碇坪林匝道封閉，預判替代道路一〇六乙線、台九線北宜公路車流將增加，及國道實施匝道儀控措施預判國一五股、國三土城、中和、三鶯等銜接交流道的平面路段車流也將增加。

新北市交通局彙整「連假交通資訊懶人包」，提供國道管制、市區易壅塞路段及熱門景點停車資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、避開車潮，另外，民眾可利用「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況、影像及最新交通訊息，避開尖峰時段。

金門、汶萊直航雙向包機昨天飛抵金門，有九十四位國際旅客抵達金門，金門有一百四十八位旅客飛往汶萊，金門縣政府研議未來推動定期航班。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法