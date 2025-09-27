為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教師節連假 新北銜接國道路段湧南下車潮

    2025/09/27 05:30 記者黃子暘、羅國嘉、吳正庭／綜合報導
    花蓮縣道一九三泥濘狹窄且會車困難，警方進行管制，重車請改走台十一線。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣道一九三泥濘狹窄且會車困難，警方進行管制，重車請改走台十一線。（記者花孟璟攝）

    今天（廿七）起就是教師節三天連假，接著還有十月的中秋節、國慶連假。新北市長侯友宜昨前往新北市交通控制中心視察交通，他表示，新北市境內銜接國道路段自昨下午四點起已湧現返鄉車潮，預估今天上午十點起將湧入大量南下車潮，往國五車流會提早在六點起湧現，提醒用路人善用大眾運輸、替代道路。

    交通局長鍾鳴時指出，新北境內銜接國道路段，包括台六十五線接國三土城交流道、國一五股交流道、台六十四線接國三中和交流道等匝道入口，已湧現提前返鄉車潮；預估明後天老街及商場周邊、烏來台九甲線、淡水和東北角等風景區將有大量人車潮。

    警察局表示，連假期間因國五石碇坪林匝道封閉，預判替代道路一〇六乙線、台九線北宜公路車流將增加，及國道實施匝道儀控措施預判國一五股、國三土城、中和、三鶯等銜接交流道的平面路段車流也將增加。

    新北市交通局彙整「連假交通資訊懶人包」，提供國道管制、市區易壅塞路段及熱門景點停車資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、避開車潮，另外，民眾可利用「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況、影像及最新交通訊息，避開尖峰時段。

    金門、汶萊直航雙向包機昨天飛抵金門，有九十四位國際旅客抵達金門，金門有一百四十八位旅客飛往汶萊，金門縣政府研議未來推動定期航班。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播