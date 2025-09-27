健保總量管制 板橋醫療園區撤標

板醫原規劃興建地下4層、地上14層建築物，利用衛生局、新埔立體停車塔等建物現址建置。（記者黃子暘攝）

新北衛生局：將向健保署爭取增加額度 配合中央政策重新評估

新北市政府以興建、營運、移轉（BOT）方式興建「板橋醫療園區」，興建大型型區域級教學醫院，今年七月才公告招商，九月進入甄審階段，豈料昨日衛生局公告，健保自今年第二季起全面採醫院總額管制，針對新設醫院採床位及額度限制，板醫招商案申請人撤回投標申請。衛生局長陳潤秋說，地方確實醫療需求，市府將與健保署溝通，盼能增加健保額度，板醫案也將配合中央政策重新評估。

請繼續往下閱讀...

病床額度受限 申請人憂後續營運困難

陳潤秋表示，板橋已達五十五萬人口，屬於西區次級醫療區，區域內床位、緊急醫療資源均不足，因應高齡化社會、急診壅塞狀況，板橋有需求建置至少為區域級中度急救責任醫院。

板橋人口55萬 緊急醫療資源不足

衛生局專門委員楊時豪指出，申請人原已備好審查資料，不過基於中央新制考量，擔憂成立大規模醫院卻無法拿到足額健保總額，而營運困難，此招商案尚未簽約，並無違約之虞，板醫案暫不會重新招商，衛生局將與中央討論政策如何調整，再視後續情況舉辦說明會、重新公開招商。

市議員黃淑君說，總病床管制是怕多數病床集中於特定醫院，卻疏忽與整體區域需求的平衡，國內能營運板醫規模的醫療體系有限，應是在招標開始就有投標資格限制；地方確有醫療需求，若市府想用最有利方式申請，也應與衛生福利部先討論，而非已有得標者、程序走到後面，卻受到管制影響，導致申請人撤標。

議員：應考量地方早療、婦幼需求

此外，黃淑君表示，雙北地區兒童早療需求高，婦幼病床也不足，板醫原將建置婦幼病床符合地方需求；她認為中央在病床數管制上應視各科特殊性，考量各科需求。

針對婦幼病床，楊時豪回應，各區域醫療需求特性不同，市府將依板橋區的需求與中央討論、溝通。

板醫原規劃興建地下四層、地上十四層建築物，利用衛生局、新埔立體停車塔等建物現址興建，面積約一．四三公頃，規劃籌設急性一般病床四九九床大型區域級教學醫院，提供廿四小時急診醫療服務（含兒科緊急醫療），及內科、外科、婦科、兒科及兒童早期療育等科別。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法