花蓮縣道193管制 救災、災民優先通行

花蓮縣道一九三泥濘狹窄且會車困難，警方進行管制，重車請改走台十一線。（記者花孟璟攝）

避免壅塞 一般用路人及21噸以上重車改走台11線

台九線馬太鞍溪橋斷掉，花蓮縣道一九三成為縱谷唯一的南北動脈，但路幅狹小，這兩天車流湧入，前天傍晚還發生大塞車，鳳林警分局昨天起在箭瑛大橋往縣道一九三路口管制，讓救災及災民優先通行，一般民眾或廿一噸以上重車改走台十一線，可到台十一甲光豐公路、台三〇線玉長公路再轉進縱谷。

鳳林鎮箭瑛大橋是台九線通往縣道一九三的重要橋梁，過箭瑛大橋後從鳳林鎮山興到光復鄉太巴塱部落這段縣道一九三，雖路程只有十二公里，但沿線多連續彎路、髮夾彎，路幅又小，加上昨天又降雨，路況更加泥濘，沒有塞車就要開半小時，前天下午尖峰時還有人被塞一個多小時。

警方說，由於縣道一九三車流量大，也是目前絕大多數物資、救災機具、救護車的必經路線，且路況狹小，如重車進入造成會車困難，造成大塞車，因此禁止廿一噸以上重車進入，與救災無關的一般用路人及重車建議走台十一線，以免影響救災救護。

收容中心災民 29日起施打流感疫苗

此外，慈濟醫院昨起在光復鄉阿嬤廚房成立緊急醫療站，看診時發現部分災民有類流感症狀，現場醫師說，擔心災民聚集在收容中心，救災人力也多，可能發生相互傳染，縣府衛生局已通知預計廿九日開始施打流感疫苗，以災區救災的警消、醫護、收容所災民為優先。

衛福部長石崇良昨指出，花蓮災情設有上百人收容中心，群聚感染風險高，當地安置民眾即日起優先適用克流感藥物，並提前接種公費流感疫苗，不必等到十月一日，且收容所的住民與工作人員均納入接種對象，不限年齡身分，由花蓮縣衛生局規劃施打流程。

新北原住民返光復鄉重建 發放1萬元

新北市昨也宣布，凡設籍新北市、有三等親以內親屬住在光復鄉的原住民，返鄉協助重建每戶補助一萬元（每戶限一人），加速災區重建家園。

