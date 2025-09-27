為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘭陽媽祖文化節 展開三天海陸遶境

    2025/09/27 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    蘭陽媽祖文化節昨從南方澳漁港出發，百餘艘漁船隨神駕出巡祈福。（民眾提供）

    宜蘭年度宗教盛事，蘭陽媽祖文化節昨在南方澳進安宮辦理起駕科儀，迎神尊上漁船安座出航，展開為期三天的海陸遶境，活動前並為花蓮災情默哀祈福。昨早的海巡遶境有百餘艘漁船加入，千人護駕，從南方澳漁港出發，海巡署派出「宜蘭艦」噴水祈福護航。

    百艘漁船、千人護駕

    今年媽祖文化節亮點，包括「北方澳軍港五姐妹媽祖」首度出宮參加遶境、「全台十六天后會蘭陽」、雲林太平媽祖與宜蘭珊瑚媽祖「雙媽會」。為期三天，昨早六點就在進安宮舉行起駕科儀，雖然風雨不小，但仍澆不息信眾熱情。

    上午七點半海巡遶境啟航，蘇澳區漁會、頭城區漁會以及漁民自發性加入的漁船，合計一百多艘船隊，在熱鬧鞭炮聲浩浩蕩蕩出發。

    百餘艘漁船及上千名信眾，歷經約二小時的海上巡境後抵達頭城烏石港，港邊早已圍滿信眾雙手合掌迎接媽祖，並舉辦海陸會香科儀大典，祈求陸上遶境平安順遂，今年海陸遶境總里程達二四一公里。

    下午一時許，遶境隊伍從烏石港起駕陸巡，今年安排了十九處「鑽轎腳」及平安符發放點。

