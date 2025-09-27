泥漿2米高 特搜隊挺進光復11處搜救 災變中心統計：15死、8失聯、69人傷

花蓮光復鄉許多街道民宅被大量泥流覆蓋，舉步維艱，目前清除污泥達4500多公噸。（記者王峻祺攝）

花蓮光復市區遭洪水泥流襲擊，三分之二陷入淤泥中，中央災害應變中心昨日傍晚六時許統計，馬太鞍溪堰塞湖潰流造成十五死、八失聯、六十九人受傷，搜救人員已救出七百一十位民眾，疏散撤離五千八百四十人，七七二名民眾接受收容安置。

千台高壓水槍上場 助清淤泥

環境部表示，會同縣府持續進行廢棄物清運，廿四小時清潔復原工作不間斷；一千台高壓水槍今明陸續到位，協助災民沖洗掉覆蓋淤泥。

各縣市特搜人員昨前往十一處災區主要待查地點，包括佛祖街、中正路一段、中學路等搜尋，但現場都是泥漿、積水，最高達二米，進度艱難。

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，溢流量超過堤防保護標準四倍，堤防遭洪水衝破淹進市區，經濟部水利署災後勘查，原僅發現三百公尺堤防破損，昨天沿線擴大監測，受損範圍超過預期，長達近三公里，將投放混凝土塊、太空包，二週內完成堤防復救。

水利署強調，將進行水路調整，減少溢流溪水持續流入市區，明年春節前完成沿線加固，整體復建工程將趕在明年四月汛期前完工。

中央災害應變中心前進協調所強調，待水位稍退，馬太鞍溪橋復建將進行涵管埋設，拚在十月中旬搶通溪底便道，讓救災車輛、小型車可進到光復重建災區，並以最快速度建置鋼便橋，明年底先完成馬太鞍溪橋單線重建。今起組織改為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心」，維持一級開設。

花蓮縣消防局指出，目前累計十五死、已移到瑞穗生命園區並完成相驗。有家屬到現場祈求，或在積水區岸邊請來法師招魂，祈求早日發現親人。

