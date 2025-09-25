為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    布澎藍色公路 教師、中秋、雙十3連假估3萬人次

    旅客在布袋商港碼頭準備搭船到澎湖旅遊。（記者蔡宗勳攝）

    旅客在布袋商港碼頭準備搭船到澎湖旅遊。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義布袋與澎湖海上藍色公路即將迎來連續三個連假旅遊高潮。台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計，教師節、中秋節、雙十節等三個連假預約出遊合計近三萬人次，又以教師節連假一萬五六一四人次居冠。隨著秋冬東北季風逐漸增強，布澎藍色公路今年度航線預計十月十二日傍晚太吉之星二號返回布袋港後，正式畫下句點。

    布袋管理處表示，連續三個連假旅客預報人數，分別為教師節一萬五六一四人次、中秋節六一七八人次，及雙十節八一〇七人次，合計兩萬九八九九人次，逼近三萬人次。教師節連假首日九月廿七日迎來出遊高峰，布袋港合計十艘次客輪前往馬公港，包括雲豹、藍鵲及太吉之星二號都往返兩趟。

    布袋管理處長林清宏說，布澎藍色公路今年首航為三月廿一日，統計至九月廿三日止，布袋港進出港一五九〇艘次、旅次量共計四十六萬二五四四人次，相較去年同期減少四萬七千多人次，與今年天候狀況停航因素有關。

    澎湖秋冬進入觀光淡季，加上東北季風逐漸增強，影響布澎藍色公路旅客搭船出遊意願，客輪業者往年都從九月中旬就開始縮減船班因應，並在雙十節後宣告停航。

    今年航季旅次量可望逾50萬人次

    林清宏說，今年受惠九月底、十月初三個連假，出現停航前的旅遊小高峰，在連假加持下，今年航季旅次量可望逾五十萬人次大關，但無法超越去年五十二萬三七七二人次。

