    首頁　>　生活

    雲林「健康地圖」 整合278家減糖、鹽店家

    2025/09/25 05:30

    〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕體育署調查雲林縣肥胖率為全國最高，規律運動比率為全國最低，加上外食者多，縣府推出「健康地圖」整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽健康餐食的店家資訊，目前已有二七八家。衛生局長曾春美表示，期盼透過運動習慣、健康營養的飲食，打造民眾健康體位，延長壽命。

    曾春美指出，面對高外食率與肥胖問題的雙重壓力，衛生局推動「減糖、減鹽及符合飲食建議」店家，鼓勵餐飲業者接受營養師輔導，透過減少糖鹽使用、選用未精製全穀米飯、南瓜、地瓜等高纖天然食材，以及降低油炸與加工食品比例，讓民眾外食也能吃得健康、安心，又不會變胖。

    雲林縣長張麗善表示，除了減鹽、減糖，有鑑雲林老年人口比例已達廿一％，進入超高齡社會，縣府也輔導餐飲業者推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」，提供容易咬、咀嚼吞嚥好入口的銀髮樂食餐。相關店家資訊可上「雲林縣健康地圖」網站（healthmap.ylshb.gov.tw）查詢。

    另為促進長者心靈健康，縣府昨在麥寮舉辦銀齡時尚走秀活動，邀請時尚大師林國基教導四十名長者美姿美儀，並穿上精心設計的服裝走台步，全場歡呼聲不斷。

