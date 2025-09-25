耗時近三年 虎尾芒果大道第一階段通車

縣府投入四．三億元進行「雲九二之一線（芒果大道）拓寬工程，昨日開放通車。（記者李文德攝）

2025/09/25 05:30

建成路至光復路先開放1.2公里4車道 從虎尾市區到高鐵站最多可省10分鐘車程

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府投入約四．三億元啟動「雲九二之一線（芒果大道）拓寬工程」，耗時近三年，昨天第一階段通車。交通工務局長汪令堯指出，尚有約四百公尺因土地徵收問題未完成，僅開放十五公噸以下車輛通行，將持續與中央提報徵收計畫，讓最後一哩路盡快達成。

昨通車典禮，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣議會議長黃凱等人打開護欄，迎接車輛駛入芒果大道。

中間設置12公尺寬人行與自行車道

汪令堯表示，雲九二之一線北起建成路，連結文科路至光復路，沿途芒果樹如蔭，因此當地又稱芒果大道，考量虎尾鎮發展快速，已形成雙都心，因此將一．五公里道路拓寬，工程由中央補助約三．五億，地方自籌〇．八億元，原道路拓寬至卅公尺，中間規劃約十二公尺寬人行與自行車道，沿途保留芒果樹特色，部分新植藍花楹點綴，兩旁道路有一快車一慢車道，最多可省十分鐘車程。

尚有400公尺 拚明年施作拓寬

汪令堯指出，第一階段通車開放一．二公里四車道，尚有環機場排水路段至文科路約四百公尺，因礙於土地徵收問題，縮短至雙向兩車道，且速限卅公里，僅開放十五公噸以下車輛通行，將持續向內政部提報徵收計畫，力拚明年施作拓寬工程。

民眾說，原從虎尾市區到高鐵站，需繞行興中、廉使里約需十五分鐘，芒果大道打通後，可省十分鐘車程。

雲林縣長張麗善指出，近年高鐵特定區發展快速，明年千餘名國軍將進駐，配合當地蓬勃發展，目前正規劃在建成路及芒果大道交叉路口興建轉運站，滿足更多遊客交通需求。

