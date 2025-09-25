為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    耗時近三年 虎尾芒果大道第一階段通車

    縣府投入四．三億元進行「雲九二之一線（芒果大道）拓寬工程，昨日開放通車。（記者李文德攝）

    縣府投入四．三億元進行「雲九二之一線（芒果大道）拓寬工程，昨日開放通車。（記者李文德攝）

    2025/09/25 05:30

    建成路至光復路先開放1.2公里4車道 從虎尾市區到高鐵站最多可省10分鐘車程

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府投入約四．三億元啟動「雲九二之一線（芒果大道）拓寬工程」，耗時近三年，昨天第一階段通車。交通工務局長汪令堯指出，尚有約四百公尺因土地徵收問題未完成，僅開放十五公噸以下車輛通行，將持續與中央提報徵收計畫，讓最後一哩路盡快達成。

    昨通車典禮，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣議會議長黃凱等人打開護欄，迎接車輛駛入芒果大道。

    中間設置12公尺寬人行與自行車道

    汪令堯表示，雲九二之一線北起建成路，連結文科路至光復路，沿途芒果樹如蔭，因此當地又稱芒果大道，考量虎尾鎮發展快速，已形成雙都心，因此將一．五公里道路拓寬，工程由中央補助約三．五億，地方自籌〇．八億元，原道路拓寬至卅公尺，中間規劃約十二公尺寬人行與自行車道，沿途保留芒果樹特色，部分新植藍花楹點綴，兩旁道路有一快車一慢車道，最多可省十分鐘車程。

    尚有400公尺 拚明年施作拓寬

    汪令堯指出，第一階段通車開放一．二公里四車道，尚有環機場排水路段至文科路約四百公尺，因礙於土地徵收問題，縮短至雙向兩車道，且速限卅公里，僅開放十五公噸以下車輛通行，將持續向內政部提報徵收計畫，力拚明年施作拓寬工程。

    民眾說，原從虎尾市區到高鐵站，需繞行興中、廉使里約需十五分鐘，芒果大道打通後，可省十分鐘車程。

    雲林縣長張麗善指出，近年高鐵特定區發展快速，明年千餘名國軍將進駐，配合當地蓬勃發展，目前正規劃在建成路及芒果大道交叉路口興建轉運站，滿足更多遊客交通需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播