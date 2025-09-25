台南重陽萬歲節 銀髮族秀學習活力

台南近千名銀髮長輩齊聚走馬瀨，展現學習成果。（記者劉婉君攝）

2025/09/25 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕活到老、學到老！台南市六十五歲以上人口占全市廿．一二％，銀髮行動學苑九類、十三個班級，昨天結合重陽敬老，在走馬瀨農場舉辦成果展及重陽萬歲節銀寶派對健走活動，共有近千人參加，展現不輸給年輕人的活力。

位於新營區的台南市銀髮創齡服務中心於去年九月啟用後，以行動學苑方式，將課程打包宅配到鄰近各行政區，深入偏鄉授課，包括3C數位創意學習、太鼓、體感知能、中式麵食、茶道、書法等，迄今共二三三場次、五九一五人次受益。社會局與中心合作，昨天舉辦靜動態成果展，現場還擺設茶席，相當熱鬧。

擔任司茶人之一的許秀滿說，以前就常會泡茶品茗，但對茶葉並不熟悉，加入茶道班半年後，學會分辨不同的茶葉以及泡茶的技巧，生活變得更優雅，也結交到很多朋友。

七十四歲的翁新賀為公務人員退休，平時打羽毛球健身，四個月前得知行動學苑開設太鼓班後，加入學習，他說，班上每週都會練習三次，打太鼓記節拍及動作，讓頭腦更靈活，人也更有活力。

社會局老人福利科長鄭妙君表示，希望透過行動學苑及多元活動，讓長輩活得更健康，延緩進入長照的時間。

