為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南重陽萬歲節 銀髮族秀學習活力

    台南近千名銀髮長輩齊聚走馬瀨，展現學習成果。（記者劉婉君攝）

    台南近千名銀髮長輩齊聚走馬瀨，展現學習成果。（記者劉婉君攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕活到老、學到老！台南市六十五歲以上人口占全市廿．一二％，銀髮行動學苑九類、十三個班級，昨天結合重陽敬老，在走馬瀨農場舉辦成果展及重陽萬歲節銀寶派對健走活動，共有近千人參加，展現不輸給年輕人的活力。

    位於新營區的台南市銀髮創齡服務中心於去年九月啟用後，以行動學苑方式，將課程打包宅配到鄰近各行政區，深入偏鄉授課，包括3C數位創意學習、太鼓、體感知能、中式麵食、茶道、書法等，迄今共二三三場次、五九一五人次受益。社會局與中心合作，昨天舉辦靜動態成果展，現場還擺設茶席，相當熱鬧。

    擔任司茶人之一的許秀滿說，以前就常會泡茶品茗，但對茶葉並不熟悉，加入茶道班半年後，學會分辨不同的茶葉以及泡茶的技巧，生活變得更優雅，也結交到很多朋友。

    七十四歲的翁新賀為公務人員退休，平時打羽毛球健身，四個月前得知行動學苑開設太鼓班後，加入學習，他說，班上每週都會練習三次，打太鼓記節拍及動作，讓頭腦更靈活，人也更有活力。

    社會局老人福利科長鄭妙君表示，希望透過行動學苑及多元活動，讓長輩活得更健康，延緩進入長照的時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播