台南「假日友善狗狗公車」 9/27起2路線試辦

「假日友善狗狗公車」，飼主可以直接帶狗狗上公車。（台南市交通局提供）

2025/09/25 05:30

棕幹線及綠17 例假日開放特定6班次 毛孩搭乘需牽繩 不用放置在寵物籠中

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市將自九月廿七日起試辦「假日友善狗狗公車」，率先於棕幹線與綠十七等二條路線開放，讓飼主能帶著毛小孩一同搭車前往新營區南瀛綠都心寵物公園及南區明和公園，提供便利的公共運輸選擇，打造更友善的寵物城市。

請繼續往下閱讀...

未開放寵物貓 家禽也禁上公車

交通局長王銘德表示，鼓勵民眾完成寵物登記外，也積極推動相關措施。這次試辦以例假日特定班次開放，棕幹線與綠十七各提供六班次往返服務。飼主留意寵物登記與健康證明規範，可直接以牽繩方式帶狗狗搭乘，不必再受限於寵物籠。不過，上下車時務必緊牽繫繩，並隨時注意安全，以降低毛小孩焦慮感，提升搭乘體驗。

公共運輸處代理處長蔡世勛說，開放對象以寵物犬為主，目前尚未開放寵物貓直接搭乘；另為防範禽流感，雞、鴨、鵝等家禽動物仍禁止帶上公車，以確保安全與衛生。此外，飼主應隨身攜帶撿便袋，落實隨手清理，共同維護車內整潔。

飼主認同盼能推廣更多路線

對此，民眾反應不一。林姓飼主表示，能夠直接帶狗上公車十分便利，希望未來能推廣更多路線，例如安平寵物運動公園；陳小姐提醒，有些乘客可能會害怕狗，飼主應確實負起管教責任，避免影響他人乘車感受。

蔡世勛表示，市府與動保處討論後，選擇南瀛綠都心與明和公園作為試辦目的地，是因兩地皆設有寵物公園，也考量平日仍有通勤及通學需求，因此先以假日特定班次試辦，未來再視成效評估推廣其他路線。目前六都中，台南繼台北與新北之後，成為第三個推動「友善狗狗公車」的城市。

繼雙北後 6都第3個上路城市

市府安排專業講師為駕駛人員進行寵物應變教育訓練，雖然駕駛與寵物互動經驗仍有限，但盼乘客給予更多鼓勵與耐心，共同營造和諧的乘車環境。交通局強調，除試辦班次，其他公車仍需依規定將寵物置於籠內，且不得佔用座位、行李架或通道。呼籲飼主事先了解規定，善用公共運輸，與毛小孩共享安心快樂的旅程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法