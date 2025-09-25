為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化「鬼屋」員林醫院改建 新衛福大樓啟用

    員林醫院原址改建為「員林市衛生所暨長照衛福大樓」啟用。（彰化縣政府提供）

    員林醫院原址改建為「員林市衛生所暨長照衛福大樓」啟用。（彰化縣政府提供）

    2025/09/25 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕別再叫鬼屋了！彰化縣政府斥資二．〇三億元，將荒廢廿多年，一度被稱為「十大鬼屋」之一的員林醫院原址，改建為「員林市衛生所暨長照衛福大樓」，歷經四年完工，昨日舉行落成啟用，成為縣內最大綜合社福大樓。彰化縣長王惠美表示，新大樓曾獲頒公共工程金質獎特優肯定，未來提供全齡照顧服務，蛻變成新地標，也一掃以前陰霾。

    員林醫院建於一九六四年，曾收治肺結核病患，在停業之後，於九二一地震時，龍邦大樓倒塌廿三名罹難者遺體一度暫置院內，之後靈異傳聞甚囂塵上，還有年輕人到此試膽、戲劇來取景，一度被網路評為「十大鬼屋」之一。

    二〇一九年彰化縣府爭取前瞻建設補助一億五二七萬元，並自籌九八三五萬元重建，一樓為衛生所與不老健身房，二樓為公辦民營托嬰中心，三樓有社福服務及親子館，四樓設日間照顧中心，五樓為兒少福利服務中心，完整串起全齡照顧網絡。

    王惠美指出，員林市老年人口已逾十九％，長照需求殷切，這座舊建築如今華麗轉身，蛻變為社福新地標，盼以此為契機，將員林打造成為幸福宜居城市。

