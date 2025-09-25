賞國慶焰火搭接駁車 南投設6停車場

2025/09/25 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投建縣首辦國慶焰火，並結合南投世界茶業博覽會，縣府共設置六處大型停車場及九條接駁路線，包括從茶博會前往國慶焰火會場或觀賞區的巡迴接駁車，方便遊客白天逛茶博、晚上賞焰火。

縣府指出，國慶焰火位於南投縣會展中心的主會場周邊道路，國慶日中午十二點起將實施交通管制，進入活動會場或焰火觀賞區需搭乘接駁車至接駁站，再徒步進入，國三南投交流道中午十二點起也將封閉，請改道至中興及名間交流道。

請繼續往下閱讀...

縣府建議從北部到南投賞焰火民眾，可走國三下草屯交流道，將車子停放環鴻安輪廠、草鞋墩觀光夜市，再搭接駁車至東閔路接駁站；南部民眾則可走國三下名間交流道，將車子停放豬事文化園區、欣美園區，再搭接駁車至芳美路或中興路接駁站；至於從彰化走國一民眾，則可由台七十六線下中興交流道，至中興新村搭接駁車至祖祠路接駁站。

若想先至茶博會遊客，北部、南部民眾下交流道後，可分別將車子停在草屯草鞋墩觀光夜市、名間豬事文化園區，搭接駁車至中興新村，逛完茶博再搭乘中興新村巡迴接駁車至國慶焰火會場或觀賞區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法