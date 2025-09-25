（台中）高美濕地末班公車提早 居民怨不便

2025/09/25 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館八月試營運後，台中市交通局為迎接觀光人潮，規劃多條公車路線停靠海洋館，但鄰近的高美社區居民指出，行經高美社區的一七八與一七九末班車收班時間因此提早，盼交通局可以延後收班，滿足漁村居民夜間搭乘需求；市府交通局表示，已請業者儘速增補人力因應。

中市府︰請業者速增人力因應

一七八與一七九是高美路與三美路沿線婦孺與學生通勤族主要班次，目前從高美濕地延駛至海洋館，但因末班車從清水火車站發車時間分別提早為下午四點半與五點半，常有清水高中學生來不及搭乘，要請家長接送。洪姓家長說，高美路與三美路沿線仍有許多住戶，希望能將末班車延後。

市議員楊典忠表示，高美五里的人口數約六千多人，原本從清水火車站發車至高美濕地末班車時間為晚上七點，假日晚上還延長到晚上八點多，但為了配合海洋館開幕延駛並調整時間，只有市府與業者單方面公告，不僅影響上班上課民眾學生，連晚上下班下課的乘客都被影響到，罔顧高美民眾權益。

市府交通局表示，巨業交通配合台中海洋館開館，強化與高美濕地等景點串聯，將一七八、一七九路延伸並調整發車時刻，在有限的人力下，提供大眾運輸服務，針對高美地區夜間乘車需求，已請巨業交通儘速增補人力因應。

