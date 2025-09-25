中市「普發5萬」綠藍激戰 議會請市府研議

台中市議會民進黨團促普發5萬，要求記名表決。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/25 05:30

民進黨批盧秀燕說謊 要求記名表決 國民黨回擊發錢是假球 議程一度中斷

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市議會臨時會廿四日藍綠針對普發現金五萬案再度爆發激烈攻防，台中市長盧秀燕稱中央還一千億就有錢發，民進黨多名議員怒斥盧秀燕又說謊、造謠，黨團總召王立任要求清點人數、記名表決，藍綠包圍盧秀燕對峙，綠營高喊「普發現金國民黨反對」，藍營氣極回擊「詐騙」，議程中斷休息十分鐘後，議長張清照裁示，普發五萬案請市府研議辦理，一個月內再向議會報告結果。

民進黨議員陳俞融昨率先指出，市府還超徵稅收還稅於民是天經地義，盧秀燕卻一再跳針喊窮，避重就輕；國民黨市議員李中、黃馨慧、楊大鋐等人痛批，議員都很清楚市府預算決算數，若普發五萬，台中建設做不下去。

盧︰要發前提是中央還台中前瞻預算千億

盧秀燕回應，「我也很想發，若要做人情不會自己發嗎？」，但她執政至今累計短絀九億；還說，要發的前提也是「中央還給台中前瞻預算一千億」，因為台中市只拿二百多億，比不上高雄拿到一千三百億。

綠議員︰市府提不出計劃 竟說中央不給

民進黨議員陳淑華痛斥她造謠，根本是市府提不出計劃，竟說中央不給前瞻預算，且根據市府自己做的資料，中央明年度挹注台中的財源高達一一一三億、是史上最高，盧卻哭窮分化中央跟地方，「是無能還是怠惰」。

王立任也斥盧說謊，強調黨團提案普發五萬財源來自超徵、賣地及新增統籌分配款，根本不會用到本預算，他當場要求清點人數、記名表決。

市府須一個月內向議會報告研議結果

這時藍綠再度前往官員座位區包圍盧秀燕，綠營舉手牌大喊「普發現金、記名表決」，藍營則也舉牌反擊「普發五萬是假球」，盧秀燕在混亂中離席，議程被迫休息十分鐘；藍綠議員則持續在現場對峙，綠營改喊「普發現金國民黨反對」，讓藍營氣極一再怒吼「小心被詐騙」回擊。 休息十分鐘後，張清照裁示，普發五萬案請市府研議辦理，市府並須在一個月內向議會報告研議結果。

國民黨團指要普發現金5萬地方沒錢。（記者蘇孟娟攝）

