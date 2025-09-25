為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆敬師金加碼 300增為600元

    基隆市仁愛國小老師江家慶（右）獲師鐸獎，圖左為教育處長徐嬿立。 （基隆市政府提供）

    基隆市仁愛國小老師江家慶（右）獲師鐸獎，圖左為教育處長徐嬿立。 （基隆市政府提供）

    2025/09/25 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨舉辦「基隆市教師節表揚大會」，基隆市長謝國樑出席會場並給予勉勵，感謝教育夥伴長年對教育的付出。今年包含資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等，共計二四九位教師與教育人員接受表揚。行之有年的「敬師金」三百元禮券，市府編列預算今年翻倍為六百元，共計三千八百五十人受惠，三位服務滿四十年可領取一萬元。

    教師節表揚 249人獲獎

    基隆市今年由仁愛國小老師江家慶、安樂高中老師黃乃文獲得「師鐸獎」，兩位老師皆以「陪伴式教育」成功引導學生重拾學習動機，深具典範意義。成功國小退休校長楊熾瀧獲頒「教育奉獻獎」。此外，碇內國小校長黃正昆、中興國小校長鄭兆斌及和平國小老師張梅寶，則榮獲「四十年資深優良教師」殊榮。

    謝國樑說，教師是教育的中堅力量，為感謝教師春風化雨因材施教的辛勞，市府於教師節前發放「敬師金」禮券，每人六百元，較去年加倍，共計三千八百五十人人受惠，包含市屬高中、公私立國中小、幼兒園教師、外籍英語教師、教官、專業運動教練、教保員及助理教保員等。

    另外，資深教師部分，今年有三位服務滿四十年可領取一萬元、五十四位服務滿卅年可獲得八千元、六十一位服務滿廿年可領取六千元、五十四位服務滿十年可領取四千元，表達對教師的誠摯敬意。

    基隆市教師節表揚大會，碇內國小校長黃正昆（左）、中興國小校長鄭兆斌（右）獲資深優良教師。（基隆市政府提供）

    基隆市教師節表揚大會，碇內國小校長黃正昆（左）、中興國小校長鄭兆斌（右）獲資深優良教師。（基隆市政府提供）

