    首頁　>　生活

    《商業處掉漆》東區甜點節「開跑」…活動只剩一週

    北市商業處輔導統領商圈舉辦「東區甜點節開跑」記者會，卻赫然發現該活動已從8月29日就開始舉行。 （記者孫唯容攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處輔導大安區統領商圈暨社區發展協會舉辦「東區甜點節」，今年活動邁入第三年，昨舉行記者會，商業處在活動前表示為「東區甜點節開跑」記者會，豈料記者到現場卻赫然發現該活動已從八月廿九日就開始舉行，距離九月卅日活動截止，只剩一週，讓整場記者會「文不對題」。商業處回應，未來對於補助商圈協會自主辦理活動會將加強檢視採訪通知、新聞稿等敘述，務求精準活動資訊。

    商業處表示，統領商圈自一九九〇年代起即為台北最熱鬧的商圈地段，除了大型百貨公司，巷弄間更匯聚了許多風格獨具的特色小店，今年「東區甜點節開跑」邁入第三年，不僅網羅在地人氣店家，更推出消費滿額享專屬回饋，活動期間特約店家消費單筆滿五〇〇元贈限量精品咖啡濾包，滿一千元再加贈一百元抵用券。

    台北市大安區統領商圈暨社區發展協會林秀緞理事長表示，統領商圈甜點市場一向以創新和多元風格著稱，甜點店常見法式精緻甜點如千層派、塔類，也有抹茶與季節限定生乳捲，甚至結合精品咖啡館，將甜點以藝術品般的方式呈現。

