    首頁　>　生活

    北市校園流感升溫 10月起疫苗開打

    2025/09/25 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局統計，上週台北校園流感通報人次創去年以來單週通報量新高。九月至今，累積通報超過三千五百人次，為去年同期的四．六倍。衛生局為因應疫情，公布自十月一日起，分兩階段提供公費流感及新冠疫苗接種，其中學生族群為第一階段施打對象。若學生無法於學校接種，仍可持學校發放的「補種通知單」前往合約院所補種。

    今年九月起校園流感疫情快速上升，根據衛生局統計，上週台北市校園流感通報一千六百四十五人次，為去年以來單週通報量新高，九月一日開學日至廿日累計通報三千五百四十八人次，為去年同期七百五十七人次的四．六倍。衛生局提醒，校園流感升溫，教職員工及學生如有呼吸道症狀應戴口罩儘速就醫，並落實生病不上班、不上課，以降低群聚事件發生。

    衛生局表示，流感傳播力強，潛伏期通常為一至四天，症狀出現前一天即可能具傳播力，症狀較一般感冒嚴重，約需一至二週才能完全恢復，若民眾出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時就可能是感染流感，應戴口罩儘速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療。

