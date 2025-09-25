高風險醫美機構 北市衛局啟動專案稽查

2025/09/25 05:30

市府勒令丁斌煌診所停業 移付醫師懲戒委員會審議

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市錦州街安和美醫美診所醫師丁斌煌日前替病人執行「陰莖增大術」導致病人死亡，丁斌煌也被挖出過去有多起醫療糾紛與業務過失致死案件，根據台北市衛生局公布共罰款七次、二十七萬元，未撤銷醫師執照、診所也未停業，遭各界質疑與批評。為此衛生局亡羊補牢，前晚約談丁斌煌，並強制勒令診所停業，加重裁罰丁卅五萬元，後續依法移付醫師懲戒委員會審議，並將啟動「高風險醫美機構專案稽查」，稽查結果會透過新聞稿公布，且對累犯將處以高額罰鍰並予以列管。

稽查結果將公布 累犯處高額罰鍰

衛生局前晚發布新聞稿指出，每年辦理基層醫療（事）機構督考核，針對有缺失均會加強輔導改善。針對有執行麻醉及特管項目之美容醫學業務診所，加強查察與輔導，若查有違規，皆依醫療法相關規定懲處並輔導改善，對於屢次違規之受處分人依規定處以高額罰鍰並予以列管。但根據台灣高等法院一一一年度醫上易字第八號民事判決，丁斌煌在市長蔣萬安上任後，共發生兩起案件，包括術前檢驗報告未完成即手術、無麻醉專科醫師等問題，導致兩位個案感染蜂窩性組織炎，且造成疤痕變形、乳房體積缺損等重大傷害。但即便丁已是累犯，衛生局仍僅針對其中一案輕罰六萬元，且未對外公告。

蔣任內兩案件 僅其中一案輕罰6萬

對此衛生局僅說明，蔣萬安任內發生其一醫療糾紛案，在接獲民眾投訴後，衛生局即依程序展開調查並完成裁罰，全案皆已依法行政處理，依違反醫師法第十二條，未依規定製作病歷，裁罰四萬元整；違反醫師法第八條之二，未依規定支援報備，裁罰二萬元整。衛生局認為，「不作為」的說法並非事實。然據調查，該案中提到聘用的醫師同居人與其家人，根本沒有麻醉專科醫師或是醫護人員執照，實際應以更重罰則處罰。且衛生局也未對同年發生的另一案做說明。

衛局︰皆依程序展開調查並完成裁罰

針對「高風險醫美機構專案稽查」，衛生局表示，這些診所屬高風險機構，但非違法機構，為確保專案稽查的即時性與效果，採取無預警稽查，衛生局也強調，對每一案都是依法行政，並非有所不同，而是持續維持依法從嚴的態度。

