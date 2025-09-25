北市擴大發敬師金 納代理教師、特教員

2025/09/25 05:30

5月已納入私立教保教職員等 今年總計增加近7千名 每人2000元

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後陸續拍板各項獎勵金加碼，前年恢復重陽敬老金，今年更針對特定年齡段加碼。而台北市政府教育局昨日再宣布，擴大敬師獎勵金發放對象，除既有發放者外，今年再增加發放教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員，共八八六人，加上先前拍板納入私立教保機構教職員工、專職原住民族語教師，今年總計增加近七千名，因此今年共有三萬七千餘名教師可領取二千元敬師獎勵金。

共有3萬7千餘教師領獎勵金

前台北市長柯文哲任內取消許多現金發放名目，包括重陽敬老金和敬師獎勵金二〇〇〇元也取消，不過敬師獎勵金因教師團體反彈，自二〇二〇年起又恢復發放，但僅發放六〇〇元禮券。台北市長蔣萬安上任後，二〇二三年先恢復發放一五〇〇元重陽敬老金，二〇二四年再提高敬師獎勵金為二〇〇〇元。

今年蔣市府持續加碼重陽敬老金和敬師獎勵金，八十五歲至九十八歲長者、七十五至八十八歲原住民長者，重陽敬老金從一五〇〇元加碼至三〇〇〇元，共有六萬名以上長者加碼領取。

重陽敬老金 85至98歲加碼至3千元

昨天再宣布擴大敬師獎勵金發放範圍，新增納入北市五三二位發放教育部相關專案計畫編制外代理教師；特教資源中心特教巡迴輔導教師、月薪制特教助理員、分散式資源班全時時薪制特教助理員、集中式資源班全時時薪制特教助理員也在這次新增對象中，共三五四人。

專職原住民族語教師 也可領取

此外，今年五月教育局已宣布可領敬師金對象，增加私立教保服務機構教職員工，包括私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心等專任教保服務人員、職員工，以及聘期三個月以上的全時長期代理教師與教保員，以及專職原住民族語教師共六千餘名。

