凸顯「空中鳳城」！鳳山車站燈光優化 明年春節前完成

鳳山車站大樓「空中鳳城」將優化燈光，凸顯古建築燕尾造型。（記者陳文嬋攝）

2025/09/25 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部鐵道局推動鳳山火車站開發大樓「空中鳳城」燈光優化工程，除了現有一千多盞LED燈，將再增設投射燈等，凸顯古建築燕尾造型，力拚明年農曆年前完成，期間假日與節慶點亮迎賓，平日兼顧節能「減亮」，以符合地方期待。

鳳山建城二三七年，鐵道局打造鳳山車站開發大樓，以古城拱門營造「空中鳳城」意象，重現歷史上消失北門，成為鳳山重要地標，地方爭取全國首座電影院車站，台鐵四度招商九月底揭曉。

鐵道局裝設一千多盞LED燈，點亮雖五彩繽紛，卻不見屋頂燕尾造型，將增加投射燈等設施，凸顯古建築之美，正進行規劃設計，預計十一月公告招標，最快明年農曆年前完成，增添新風貌，與「鳳山光之季」相輝映。

鐵道局持續辦理車站工程驗收，也包含燈光，力拚整體十一月驗收通過；地方期盼長年點亮「空中鳳城」，帶動觀光發展，北門里長謝秀霞表示，鳳山車站大樓北門意象造型特殊，不僅是鳳山重要地標，更深具歷史意義，長年點亮成為觀光地標。

鐵道局順應民意，辦理驗收與推動燈光優化並重，將於假日與節慶的晚間七點至九點點亮迎賓，由本週的教師節連假打頭陣，平日兼顧節能「減亮」，將持續滾動檢討，朝地方期待方向努力。

