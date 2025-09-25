高雄三民公園改造僅移20病木 保留綠隧

高市三民公園涼亭，長期有聚賭、街友占位等問題。（記者葛祐豪攝）

2025/09/25 05:30

中軸林蔭大道營造草皮與花園 原擬移走61棵大樹 樹團反對

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕昔有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園，因公園聚賭、機車穿越等問題難解，正進行第一期改造工程，但民間社團反對工程要移走六十一棵大樹，經議長康裕成與公園處及護樹團體協調後，達成保留公園中軸共識，只移除二十棵生病樹木，四十一棵不會移除。

請繼續往下閱讀...

民主聖地公園 聚賭、機車穿越

有五十多年歷史的三民公園位於三民區十全路，占地約五公頃，鄰近高醫、捷運後驛站，園內設有言論廣場，本土社團常在公園宣講，素有「高雄民主聖地公園」之稱。

第一期施工中 明年6月完工

然而公園長期出現聚賭、街友占位、機車亂竄等問題，環境品質打折，居民、民代開始思索改造空間。經不斷爭取，工務局公園處編列四千萬元啟動第一階段改造，範圍主要集中在南北向的公園中軸林蔭大道（約一．七公頃），預計明年六月完工。

不過，「森林城市協會」質疑，三民公園面積約五公頃，公園處為了營造草皮與花園景觀，竟準備將六十一棵大樹移走，公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道恐將消失，在炎熱的高雄更顯不妥。

公園處說明，三民公園中軸大道長期有民眾騎機車南北穿越，影響行人安全，六十一棵擬移植至公園外的喬木，主要是傾斜、颱風斷頭或已死亡的危木等；改造工程去年已兩度召開說明會，公園改造後將大幅增加基地保水及微滯洪性能，大草坪能使公園活動更多元化。

議長及在地議員 也主張保留綠隧

議長康裕成昨天介入協調，三民區議員張博洋、何權峰都主張三民公園的綠色隧道要保留，康裕成也支持公園的中軸水泥地變成草坪，但綠色隧道要保留，除非樹木死亡或生病，否則不宜移樹。

昨天傍晚康裕成與公園處及護樹團體協調後，達成保留公園中軸的共識，只移除二十棵生病的樹木，另四十一棵不會移除。

高市三民公園涼亭第一期改造工程範圍在中軸林蔭大道。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法