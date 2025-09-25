為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄三民公園改造僅移20病木 保留綠隧

    高市三民公園涼亭，長期有聚賭、街友占位等問題。（記者葛祐豪攝）

    高市三民公園涼亭，長期有聚賭、街友占位等問題。（記者葛祐豪攝）

    2025/09/25 05:30

    中軸林蔭大道營造草皮與花園 原擬移走61棵大樹 樹團反對

    〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕昔有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園，因公園聚賭、機車穿越等問題難解，正進行第一期改造工程，但民間社團反對工程要移走六十一棵大樹，經議長康裕成與公園處及護樹團體協調後，達成保留公園中軸共識，只移除二十棵生病樹木，四十一棵不會移除。

    民主聖地公園 聚賭、機車穿越

    有五十多年歷史的三民公園位於三民區十全路，占地約五公頃，鄰近高醫、捷運後驛站，園內設有言論廣場，本土社團常在公園宣講，素有「高雄民主聖地公園」之稱。

    第一期施工中 明年6月完工

    然而公園長期出現聚賭、街友占位、機車亂竄等問題，環境品質打折，居民、民代開始思索改造空間。經不斷爭取，工務局公園處編列四千萬元啟動第一階段改造，範圍主要集中在南北向的公園中軸林蔭大道（約一．七公頃），預計明年六月完工。

    不過，「森林城市協會」質疑，三民公園面積約五公頃，公園處為了營造草皮與花園景觀，竟準備將六十一棵大樹移走，公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道恐將消失，在炎熱的高雄更顯不妥。

    公園處說明，三民公園中軸大道長期有民眾騎機車南北穿越，影響行人安全，六十一棵擬移植至公園外的喬木，主要是傾斜、颱風斷頭或已死亡的危木等；改造工程去年已兩度召開說明會，公園改造後將大幅增加基地保水及微滯洪性能，大草坪能使公園活動更多元化。

    議長及在地議員 也主張保留綠隧

    議長康裕成昨天介入協調，三民區議員張博洋、何權峰都主張三民公園的綠色隧道要保留，康裕成也支持公園的中軸水泥地變成草坪，但綠色隧道要保留，除非樹木死亡或生病，否則不宜移樹。

    昨天傍晚康裕成與公園處及護樹團體協調後，達成保留公園中軸的共識，只移除二十棵生病的樹木，另四十一棵不會移除。

    高市三民公園涼亭第一期改造工程範圍在中軸林蔭大道。（記者王榮祥攝）

    高市三民公園涼亭第一期改造工程範圍在中軸林蔭大道。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播