台灣白花蝴蝶蘭 復育成功重返屏東高士部落

屏科大教授陳美惠（右）與台大教授李勇毅（左）與吳羽婷（中）合作，讓台灣白花蝴蝶蘭重返牡丹鄉高士部落復育成功。（陳美惠提供）

2025/09/25 05:30

陳美惠、李勇毅、吳羽婷3教授合作 讓瀕危物種重回原生地

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被暱稱為「台灣阿嬤」的台灣白花蝴蝶蘭，成功回到屏東牡丹鄉高士部落復育，屏東科技大學（簡稱屏科大）森林系教授陳美惠開心分享，在台灣大學教授李勇毅與吳羽婷合作下，這株珍稀蘭花終於重返故鄉，令當地居民相當感動。

暱稱「台灣阿嬤」 優雅秀氣

陳美惠談起「台灣阿嬤」眼中滿是欣慰，這株優雅秀氣的蘭花，過去僅分布於台東達仁鄉、大武鄉、蘭嶼及恆春半島北端的獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉，因棲地破壞，被列入《臺灣維管束植物紅皮書名錄》中的國家極危物種（NCR），如今透過大學社會責任實踐（USR）計畫，讓珍稀的白花蝴蝶蘭終於能回到故鄉高士部落重新綻放。

陳美惠表示，去年與台大教授李勇毅及吳羽婷合作，成功將五十株台灣白花蝴蝶蘭種苗復育於牡丹鄉高士部落，這是首次將瀕危蘭花復育至原生地，由高士部落族人親手守護。

復育50株 部落族人共同守護

陳美惠說，李勇毅對復育蘭花充滿熱情，翻山越嶺只為追尋蘭花芳蹤；年輕助理謝孟哲談起「台灣阿嬤」總是眉飛色舞，透過USR計畫，將學術研究與社區緊密結合，這不僅是保育的成功案例，更展現社區林業的深厚根基。

前進達仁安朔國小 添生態教材

高士部落居民也開心說，「好美的白花蝴蝶蘭，看到就感覺一天疲勞褪去大半」；今年復育計畫將前進台東縣達仁鄉安朔國小，打造成兼具生態與人文特色的鄉土教材。

陳美惠指出，牡丹鄉社區林業經過長期耕耘後展現成果，讓瀕危物種有了重生的希望，也為台灣白花蝴蝶蘭的未來點亮明燈。

台灣白花蝴蝶蘭重回高士部落。（記者蔡宗憲攝）

