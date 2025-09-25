樺加沙釀台東多處土石流》台9線鹿鳴橋一度中斷 南橫彩霞隧道今搶通

豪雨挾帶土石流，台東台9線鹿鳴橋橋面淹水，公路局已清理完畢。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/25 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕樺加沙颱風雖已遠離，但台東昨天被暴雨狂炸進入第三天，前天入夜至昨上午數波間歇性豪雨，造成從南到北都有公路被土石流埋沒，台九線南迴公路新香蘭路段大面積淹水，縱谷的鹿鳴橋北端土石流如瀑布宣洩，流到橋面積水，所幸午後雨勢趨緩，路況陸續排除。

昨天清晨受颱風外圍環流影響，台東縣山區連續降下豪大雨，導致台九線龍過脈路段發生邊坡崩塌與土石流情形。大量泥流與落石傾瀉而下，一路沖刷至鹿野鄉鹿鳴橋橋面，關山警分局鹿野分駐所獲報後立即趕赴現場架設封鎖線，並擺放三角錐示警，公路局台東工務段趕抵現場，立即調派機具進行清理作業，下午恢復雙向通車。

連續三天豪雨猛灌南橫公路，出現多處土石流及坍方，彩霞隧道更被土石流灌入，目前關山工務段已派遣廠商機具前往清理，預計今天搶通。此外，南迴公路新香蘭段、南興段，及台九線台東市青海路段、台十一乙線志航路段，都出現土石流或大積水災情，影響行車，都在中午過後排除。

台九線更生北路南王社區段逢大雨在南王鐵路橋到派出所段積水影響通行，昨發生同樣狀況，縣府表示，主要是因沒有適當的排水出口，縣府與鐵道局合作，正在進行的鐵路電氣化工程中加大排水設施，縣府也編列九千萬預算，預計明年底可完成社區內排水改善工程。

