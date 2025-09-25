新北明年總預算 歲出編列2612億創新高

2025/09/25 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市二〇二六年總預算案出爐，歲出編列二六一二億元，比今年增加三八七．四四億元、增幅十七．四二％，再度創歷史新高，最大宗支出為教育科學文化，佔比卅一．八五％，全案昨天經市政會議通過，將送市議會審議。

主計處長吳建國指出，歲入編列二四七八．一億元，較今年增加三八八．四四億元，增幅十八．五九％，其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，分別佔比六十七．三五％、十九．五八％、三．〇九％；歲出編列二六一二．一億元，較今年增加三八七．四四億元，成長十七．四二％，其中教育科學文化支出、經濟發展支出、社會福利支出，分別佔比卅一．八五％、廿一．七三％、十八．七三％。

新北市長侯友宜表示，財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市淨增加二五七億元，例如重大工程較上年度增加二〇六億元，主要是捷運建設增加一二七億元；基礎設施增加六十三億元，投入道路橋梁、污水下水道、市場、公園等；教育增加卅一億元，主要推動汰換老舊課桌椅、班班有置物櫃及生生有鮮乳等政策；社會福利增加六十二億元，主要推動長照十年計畫三．〇、擴增新北市敬老卡及愛心卡使用範圍和點數，以及加碼生育獎勵金等。

