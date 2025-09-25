新北敬老愛心卡 明年7月起增至600點

新北市敬老愛心卡明年一月起可使用於市立聯合醫院掛號費扣抵五十點。 （記者賴筱桐攝）

2025/09/25 05:30

〔記者賴筱桐、翁聿煌、黃子暘／新北報導〕因應超高齡社會來臨，新北市長侯友宜昨天在市政會議宣布，為讓長輩增加社會參與，明年起敬老愛心卡逐步加碼，擴大使用範圍至國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與廿九區衛生所掛號費，原本四八〇點（元）提高為六百點（元），預估有八十九萬名長輩和身心障礙者受惠。

擴大使用範圍 可搭國道客運

社會局長李美珍指出，預計今年底新北市老年人口佔全市總人口數達廿％，目前老人共餐據點增加至一〇六二處，未來將推動青銀電競與無人機足球、銀髮樂齡基地，設置一里一社區照顧關懷據點，開播全台首創銀髮實境節目等。

聯醫、衛所掛號費 扣抵50點

侯友宜說，市府擴大敬老愛心卡使用範圍，明年一月起可搭乘國道客運（起訖均在北北基桃宜），國民運動中心每項次扣五十點，以及市立聯合醫院與廿九區衛生所掛號費扣抵五十點；明年二月起，台鐵單趟扣點上限從原本卅點提高至一五〇點（起訖站北北基桃宜），計程車單趟扣點上限從六十五點提高至八十五點；明年七月起，敬老愛心卡從四八〇點增加至六百點，估計逾八十九萬名長輩及身心障礙者受惠。

議會民進黨團總召廖宜琨、副召蘇錦雄認為，今年敬老卡預算僅編列十三億元，但依長者人口數計算，理應編列約卅億元；偏遠地區長者恐因交通不便無法使用敬老卡，行動不便或需長期就醫的長輩常因點數不足須自掏腰包，市府應配合接駁車、醫療交通補助等政策。

民進黨團幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，敬老愛心卡擴大使用範圍有助減輕長輩及弱勢生活負擔，新北雖提升福利卻不能自滿，比較桃園每年八百點、台中一千點，新北仍有進步空間。

國民黨籍市議員周勝考說，他多次建議提升敬老愛心卡效能，讓點數更靈活使用，肯定市府回應民意。

