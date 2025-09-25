為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    收容災民撤離 醫護進駐糖廠

    花蓮縣政府昨天午後將收容在糖廠的上百人陸續南撤至瑞穗的飯店及民宿。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣政府昨天午後將收容在糖廠的上百人陸續南撤至瑞穗的飯店及民宿。（記者王峻祺攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉成重災區，花蓮縣政府昨天午後將收容在糖廠的上百人陸續南撤至瑞穗的飯店及民宿，和家人撤離的劉姓婦人形容「遷移過程如逃難」，深怕重建之路漫長。

    花蓮縣府表示，光復受重創，復原之路不容易，恐需一段時間，加上路斷橋塌，市區也斷水、斷電，水患後滿地泥濘，憂心後續可能爆發傳染病，因此將收容百人的糖廠餐廳撤離，改進駐醫護人員輪班因應，預計展開長期抗戰，醫療會擺在前端有檢傷及看診機制，慈善救助部分則會安排在後端。

    花蓮縣災害應變中心統計，至昨天中午收容人數達七七六人，其中六百多人主要集中於光復高職及大進國小，經縣府評估，災區斷水斷電，為了全面救災及投入復原工作，將收容災民轉移至瑞穗鄉，若飯店、民宿客滿，不排除往北收容至鳳林鎮旅宿。

    住在最嚴重水患地區的劉姓婦人，第一時間和家人及鄰居撤離至光復高職內，所幸逃過一劫。她說，撤離過程有如逃難，許多人把家當帶出來，連電風扇也拿走，很多都是需要攙扶的老弱婦孺，未料洪水來的湍急，自己住家一樓全毀、滿地淤泥，想到重建之路就害怕，「實在有家歸不得！」

