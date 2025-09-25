為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    村長發送便當 釣竿高掛物資

    村長載著便當到處發送，原本的海釣竿發揮作用，成為提供物資給受困二樓災民的利器。（記者劉人瑋攝）

    村長載著便當到處發送，原本的海釣竿發揮作用，成為提供物資給受困二樓災民的利器。（記者劉人瑋攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者劉人瑋／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨中午傳出第三波溢流，救難人員隨即撤離，光復鄉災民補給暫停，所幸虛驚後由各村長接手，見安全無虞後，每位村長載著數百個便當到處發送，原本的海釣竿發揮作用，成為提供物資給受困二樓災民的利器。

    許多災民餓肚子被困在二樓，一名呂先生連家門都進不去，大門用力推開，只見門縫後堆著厚達五十公分的黑泥，於是在鄰居家門口或坐或躺，等到早上消防人員、志工發放物資，但不久就聽到警報聲，軍警、機關人員數百車輛快速撤離。

    溢流相對和緩後，光復鄉公所準備大量便當發放，大安村長徐振雄也開車帶著數百個便當到處尋人、發放，他感謝來自全國各地的救援人員。

    由於一樓大門多數無法打開，在二樓的災民將店家布條、繩索綁袋子垂下收取物資，有些民眾靠救難人員的釣竿懸掛物資、高舉到二樓才能收取。

    被收容在大進國小的災民也不好過，許多人折騰一夜又無處可躺，許多七、八旬老人身上沾著黑泥累得趴在桌上，直到傍晚才有慈濟志工提供充足被褥與床墊，才有床可睡，經濟狀況較佳者已訂好民宿，以至於南到瑞穗幾乎一房難求。

    躺在鄰居家門口的呂先生終於吃上熱騰騰的飯，他說，昨天在家門口停好車就迎來洪水，自己連車帶人被沖走快一百公尺，才卡在車堆中，又等了四小時仍等不到救援，「還以為今天要死了」，等到水退後才逃離，「第一次遇到這麼嚴重的水患，現在只能走一步、看一步」。

