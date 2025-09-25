馬太鞍溪堰塞湖潰流 沒水沒食物災民驚恐一夜

積水漸退後，光復市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

2025/09/25 05:30

副總統蕭美琴至部落教會、淨水場及光復鄉公所慰問 促水公司調度盡速復水

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪峰造成下游光復鄉重災，連光復分駐所、光復消防隊的車輛都泡水，人力不足，花蓮南區玉里、瑞穗上來光復支援的義消成為第一批救火隊，消防局整晚不斷接到民眾受困的報案電話。

請繼續往下閱讀...

前天晚間下著傾盆大雨，街上泥流滾滾，義消說，災民沒水、沒食物度過一整晚，許多泡水車在水上漂流，昨天天亮後，驚見車子有插在土裡、後方懸空各種姿勢，宛如堰塞湖版災難電影「明天過後」。

副總統蕭美琴昨南下光復鄉勘災，前進太巴塱部落教會、淨水場及光復鄉公所慰問，現場長老教會牧師魯瑪夫禱告時，更含淚說「感謝副總統來到我們當中」。

蕭美琴表示，災難發生的第一時間大家應該都很恐懼，幸好在座者都平安，中央包括行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱都到花蓮來，將全力協助各項重建工作，對於馬太鞍溪橋沖斷後，提出長期重建和短期解決方案，也將請經濟部、自來水公司幫忙調度，讓災民盡快恢復自來水用水。

男子漂流數公里 全身都是傷

「消防局電話都打不進去！」光復市區重災區大淹水，居民嚇壞，前天傍晚大水一來，只得躲在二樓避難，許多人受困二樓，沒有飲水和食物，很多人都未吃東西、餓肚子，在驚恐中度過難熬的夜晚。

光復鄉北富村長說，有一名命大的男子被大水沖走後，竟從保安宮漂流數公里到太巴塱部落，全身都是傷，已經嚇到話都說不清楚；民宅二樓也有民眾受困，其中老婦人因為生病需治療，女兒焦急地透過親友報案，直到昨天凌晨才獲救。

花蓮縣消防局忙著救人，加上鳳林、光復大雨不斷，手機訊號微弱，甚至一度通訊中斷，造成聯絡困難，第一時間挺進搶救的義消周先生說，直到前天晚上十點多，光復高職前的敦厚路仍是水深到膝蓋，泥流不斷往南流，忙到昨天凌晨，看到許多車輛橫躺道路中間、卡在路邊，水退處甚至泥巴深及大腿，直呼「簡直是堰塞湖版的明天過後」。

光復鄉重災區道路滿是爛泥，得靠重型機具才能開路。（記者劉信德攝）

積水漸退後，光復市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

民眾動手整理家園，清理淤泥。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法