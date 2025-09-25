新埔柿餅減產 棚架一半曬寂寞

受到南部柿青減產影響，新埔柿餅業者味衛佳棚架上的柿餅曬不滿，有一半空空的。（記者黃美珠攝）

2025/09/25 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕中南部今年飽受風災之苦，新竹縣新埔柿餅卻掃到了「風颱尾」，因為南部柿青只剩往年的三成，以致每年九月過後，新埔柿餅加工區有名的「柿餅婆婆」站在滿滿金黃色棚架下，手捧柿餅做「日光浴」的網美場景，今年應該會成絕響，月初開工迄今，空有柿餅棚架，卻有一半始終曬的是「寂寞」。

味衛佳柿餅教育農園執行長呂易丞說，過去每年九月初，味衛佳開始開工製作柿餅，到次年一月收工前，幾乎每天都要開出至少兩組人馬搭配機械削柿子皮，今年只需一組人馬，而且還得「做二休三」，就知道柿青被「天收了」的程度。

味衛佳負責人呂理鑑說，他們的柿餅主力是用牛心柿所做，另搭配石柿和筆柿，年產量至少六萬台斤左右，其中五萬台斤就來自牛心柿柿青，所以正常每年牛心柿大約需要廿萬台斤。但去年跟他契作的兩名南部果農，合力只能供應牛心柿約一萬台斤，跟歷年各自都能拿出二．五萬台斤的實力不可同日而語；沒想到今年更慘，兩戶加起來應該連一萬台斤的柿青都沒有，只能比照去年多用筆柿當原料，但今年柿餅的總產量應該不到五萬台斤。

